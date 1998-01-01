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الإستقلال تعقد مؤتمر الإبداع الطلابي البحثي العلمي الأول 2018

الأحد 01 أبريل 2018 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

تحت رعاية رئيس مجلس أمناء جامعة الإستقلال، وبدعم من وزارة التربية والتعليم العالي، عقدت عمادة البحث العلمي بالشراكة مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة الإستقلال، مؤتمر "الإبداع الطلابي البحثي العلمي الأول 2018"، بمشاركة 25 بحثاً من مختلف الجامعات الفلسطينية في تخصصات (اللغة العربية، الصحافة، القانون، التربية والشريعة الإسلامية)، في مسرح "الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان" في حرم الجامعة بمدينة أريحا اليوم الأحد.

ورحب أ. د. عبد الناصر قدومي رئيس جامعة الاستقلال، باسم رئيس مجلس امناء الجامعة وكادرها الأكاديمي والإداري والعسكري، برئيس المؤتمر والقائمين عليه والطلبة المشاركين وبممثل وزير التربية والتعليم د. ايهاب القبج الوكيل المساعد للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، موضحاً أهمية البحث العلمي والذي تصنف الجامعات في العالم على أساسه.

وأشاد أ. د. قدومي، بالمؤتمر الإبداعي الطلابي العلمي الأول، كونه يعقد لأول مرة في فلسطين، وعلى عكس المؤتمرات التي تعقد للهيئة التدريسية في الجامعات، منوهاً أن التعليم الحديث يحث على عقد المؤتمرات للطلبة خاصة في مجال البحث العلمي، موجهاً رسالة الى الطلبة الباحثين المشاركين في هذا المؤتمر بضرورة توفر عدد من الشروط في الباحث، وأهمها الصبر والدافعية خاصة أن شعبنا الفلسطيني مبدع وغير مقلد.

بدوره، تحدث أ. د. وائل أبو صالح رئيس المؤتمر وعميد البحث العلمي في جامعة الإستقلال، عن فكرة المؤتمر والتحضيرات له، خاصة أن إنجازات الجامعات لا تقاس بمبانيها وطلابها وإنما بإنتجاها العلمي وإبداعاتها، وأن مؤتمر "الإبداع الطلابي البحثي العلمي الأول 2018" أتاح الفرصة أمام الطلبة الفلسطيينين من كافة الجامعات؛ ليخطو في سبيل البحث العلمي، شاكراً كافة القائمين على المؤتمر من رئاسة وإدارة الجامعة ولجنتيه العلمية والتحضيرية،  وكما وجه شكراً خاصاً إلى وزارة التربية والتعليم على دعمها لهذا المؤتمر الأول من نوعه في فلسطين.

وألقت كلمة الطلبة المشاركين في المؤتمر، الطالبة تسنيم زهران من جامعة النجاح، والتي شكرت جامعة الإستقلال على إتحاتها الفرصة أمامهم لتقديم بحوثهم العلمية، الأمر الذي يعتبر خروجاً عن الصورة المألوفة للمؤتمرات في الجامعات الفلسطينية بأن يتقدم أساتذة بأبحاثهم، ولكن هذه المرة الطلبة من يتقدمون، موجهة دعوتها إلى الجامعات الفلسطينية للسير على نهج جامعة الإستقلال لعقد هكذا مؤتمرات.

يذكر ان نتائج تحكيم البحوث العلمية المشاركة في المؤتمر، أظهرت تفوق خمسة باحثين في مجالات عدة ونالوا جوائز مالية، بالإضافة الى جوائز ترضية للأبحاث الأخرى والبالغ عددها (20) بحثاً.

#جامعة الإستقلال

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