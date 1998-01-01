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نواب التغيير والاصلاح يزورون جرحى مسيرات العودة الكبرى

الأحد 01 أبريل 2018 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

زار وفد من نواب كتلة التغيير والإصلاح بمحافظة شمال غزة وبمشاركة قيادة حركة حماس جرحى مسيرات العودة الكبرى في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة والذين أصيبوا أثناء مسيرة العودة التي خرجت رفضاً لصفقة القرن وتأكيداً على حق العودة. وضم وفد النواب كل من النائب الأستاذ فتحي حماد، النائب د. محمد شهاب، النائب د. يوسف الشرافي، والنائب م. اسماعيل الأشقر وعدد من قيادات الحركة في المحافظة.

وزار الوفد خلال الجولة أكثر من خمسين مصاباً والذين يمكثون في المستشفى الاندونيسي لتلقى العلاج ومن ضمنهم جرحى وصفت إصابتهم بالخطيرة جداً.

وأكد الوفد أن غزة رغم ما تعانيه من جراح عميقة بسبب الحصار وآثار الحروب الا أنها تقف بقوة في وجه الاحتلال الصهيوني، وأن غزة لن تتراجع ولن تتخلى عن حق شعبنا في العودة إلى ارضه المحتلة وتحرير الارض والمقدسات.

وفي سياق آخر زار وفد من نواب المحافظة الوسطى جرحى مسيرة العودة في مستشفى شهداء الأقصى متمنين لهم الشفاء العاجل بحضور النائب د. سالم سلامة والنائب د. عبد الرحمن الجمل والنائب ا. هدي نعيم

وأكد النواب بأن الاستمرار في هذه الغطرسة والعربدة الصهيونية لن يزيد شعبنا الا صموداً وثباتاً في الدفاع عن حقوقه الوطنية، مشيرين أن الشعب الفلسطيني سينفجر في وجه من يحاصره ويحتل أرضه.

ومن جانبهم ثمن الجرحى والمصابين هذه الزيارة التي تأتي في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني .

#التغيير والاصلاح #نواب #مسيرات العودة

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