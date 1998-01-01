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محافظ خان يونس يطالب بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني

الأحد 01 أبريل 2018 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

قال الدكتور احمد الشيبي محافظ خان يونس ان الشعب الفلسطيني هو ضحية العدوان الاسرائيلي الهمجي المتواصل ،وان من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال المتاحة لاسيما بالمظاهرات الشعبية السلمية .
ودعا المحافظ الى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، والتوحد في مواجهة الاحتلال، والتصدي لسياساته العدوانية بحق شعب الفلسطيني.

طالب المحافظ بإنجاز المصالحة الفلسطينية لمواجهة سياسة الاحتلال ،حيث تعبر المصالحة الفلسطينية صفعة على وجه الاحتلال مطالبا بالتعالي عن كل الخلافات الداخلية لان المستفيد الاول والاخير من الاختلاف والانقسام هو الاحتلال الاسرائيلي . 
وطالب الشيبي الدول العربية والمجتمع الدولي على ادانة العدوان علي غزة وكل المناطق الفلسطينية، والضغط علي الاحتلال لوقفه فورا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من هذا الاحتلال الهمجي. 

#محافظ خان يونس

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