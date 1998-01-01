جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

الشرطة الألمانية تساعد شابا على إنهاء علاقة غرامية

الأحد 01 أبريل 2018 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الألمانية تساعد شابا على إنهاء علاقة غرامية



وكالات / سما /

شاب ألماني، عمره 34 عاماً ويعيش بمدينة لودفيجزهافن، لم يعرف كيف يمكنه إنهاء علاقته الغرامية بصديقته ولم يجد حلاً لمعضلته سوى التوجه إلى أقرب مركز للشرطة.

وتعجب شرطيو المركز عند سماعهم لشكوى الشاب الذي أراد معرفة كيفية إنهاء علاقته بصديقته بطريقة فعالة ومناسبة في آن واحد.

وقامت إحدى الشرطيات بعرض عدد من الطرق التي يمكن انتهاجها لإنهاء العلاقة.

وقالت الشرطية لقناة دويتش فيله: "نحن نساعد الجميع ولدينا دائما آذان منصتة لهموم المواطنين".

وشددت الشرطية على أنه بالرغم من إسداء النصيحة، إلا أن إنهاء العلاقة يجب أن يقوم به الشخص المعني بنفسه.

وتقع مدينة لودفيجزهافن على بعد 80 كيلو متراً جنوب مدينة فرانكفورت.

#الشرطة الألمانية #علاقة غرامية

أخبار ذات صلة

شاهد الصور: علاقة غرامية بين نجم برشلونة وممثلة ليبية

علاقة غرامية جمعتها بشقيقها... والنتيجة ضحية ثالثة!

قصة رجل منعوه من أي علاقة جنسية قبل إبلاغ الشرطة

نداء من الشرطة: ابتعدوا عنا .. ليس لنا علاقة بكنتاكي!

شقيقان (يقطعان رأس) شقيقتهما المراهقة لعلاقة غرامية مع قريبهم !

مصرية تساعد عشيقها على اغتصاب بناتها الثلاث

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: ساعة السنوار العظيمة.. حماس أخرجت الآلاف وسجلت بارتياح إنجازا رائعا

يديعوت تكشف: ما علاقة الطائرة التي سقطت في لبنان اليوم بالشهيد احمد الجعبري ؟

الاحتلال يؤكد سحب جثماني شهيدين أمس جنوب شرق غزة

هآرتس: حماس نجحت في إعادة غزة إلى الخطاب الدولي وتشتيت انتباه الجيش الإسرائيلي

ترامب يبلغ مساعديه برغبته في انسحاب أمريكا من سوريا

الدلالات الاستراتيجية لمسيرة العودة الكبرى .. بقلم الكاتب والباحث : احمد عيسى

ارتفاع أسعار البنزين منذ الليلة الماضية

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

ذا غارديان : " غزة ستشعل المنطقة "

القبة الحديدية

جيش الاحتلال ينشر "القبة الحديدية" استعدادا للتصعيد على جبهة غزة

أيزنكوت: نتأهب للحرب وسيكون الدمار منقطع النظير

اجتماع طارىء للجامعة العربية لبحث التصعيد في غزة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان في اول رد على مسيرة العودة : هل علينا ان نوزع الورود عليهم؟ ونتنياهو يشيد بحزم جنوده

الاتصالات الفلسطينية