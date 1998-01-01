الشرطة الألمانية تساعد شابا على إنهاء علاقة غرامية

وكالات / سما /

شاب ألماني، عمره 34 عاماً ويعيش بمدينة لودفيجزهافن، لم يعرف كيف يمكنه إنهاء علاقته الغرامية بصديقته ولم يجد حلاً لمعضلته سوى التوجه إلى أقرب مركز للشرطة.

وتعجب شرطيو المركز عند سماعهم لشكوى الشاب الذي أراد معرفة كيفية إنهاء علاقته بصديقته بطريقة فعالة ومناسبة في آن واحد.

وقامت إحدى الشرطيات بعرض عدد من الطرق التي يمكن انتهاجها لإنهاء العلاقة.

وقالت الشرطية لقناة دويتش فيله: "نحن نساعد الجميع ولدينا دائما آذان منصتة لهموم المواطنين".

وشددت الشرطية على أنه بالرغم من إسداء النصيحة، إلا أن إنهاء العلاقة يجب أن يقوم به الشخص المعني بنفسه.

وتقع مدينة لودفيجزهافن على بعد 80 كيلو متراً جنوب مدينة فرانكفورت.