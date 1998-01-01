جائزة إماراتية لدعم الروائيين العرب الشباب

وكالات / سما /

أطلقت في مدينة الفجيرة في دولة الامارات جائزة أدبية لدعم الروائيين العرب الشباب، تقوم على تقديم حوافز مادية ونشر الرواية الفائزة وترجمتها، لتضاف هذه المسابقة الى سلسلة من المبادرات المماثلة في الدولة الخليجية.

وتطمح دولة الامارات الى ترسيخ موقع متقدم لها على الساحة الثقافية والأدبية في العالم العربي، وتقيم مسابقات عدة في هذا المجال يبلغ مجموع جوائزها مئات الاف الدولارات سنويا.

والجائزة التي اعلن عنها في امارة الفجيرة مساء الاربعاء، مخصصة للكتاب والادباء العرب دون سن الأربعين.

وفئات المسابقة الرئيسية هي الرواية الطويلة والقصة القصيرة، لكنها تشمل أيضا فئات اخرى بينها النص المسرحي وادب الأطفال والشعر والدراسات النقدية والدراسات والبحوث التاريخية.

وتحصل الأعمال الفائزة بالمركز الاول في كل فئة على عشرة آلاف دولار مع امكان نشر المادة وترجمتها الى الانكليزية، بينما تحصل الاعمال الفائزة بالمركز الثاني على ثمانية آلاف دولار، والأعمال الفائزة بالمركز الثالث على خمسة آلاف دولار.

وقال حمدان كرم الكعبي المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ان الجائزة "تهتم بالشباب العربي دون 40 عاما. نحن نريد ان نشجعهم على اظهار ابداعهم (...) ونحاول ان نساعدهم في توزيع كتبهم على العالم العربي".

وترعى أبوظبي أبرز جائزة سنوية للأدب العربي وهي "الجائزة العالمية للرواية العربية" المعروفة باسم "جائزة بوكر".

كذلك تقدم الامارات جوائز اخرى في هذا المجال وفي مجال الصحافة المكتوبة وبينها "جائزة الصحافة العربية" في دبي.