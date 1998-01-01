أول محجبة في مسابقة ملكة جمال بريطانيا

وكالات / سما /

نشرت صحيفة الميرور البريطانية خبراً مفاده أنّ الشابة البريطانية المسلمة ماريا محمود البالغة من العمر 20 عاماً ستكون أول امرأة محجبة تُشارك في مسابقة انتخاب ملكة جمال إنكلترا.

وفي التفاصيل، فيتوقع أن تصل ماريا إلى النهائيات وفي حال فازت باللقب ستشارك في حفل انتخاب ملكة جمال العالم.

نُشير إلى أن الشابة ماريا من برمنغهام تحظى بدعم كبير من أصدقائها وعائلتها والمجتمع المسلم ولكنها تتوقع ردود فعل سلبية من كبار السنّ.

والجدير ذكره، أن ماريا طالبة علم النفس، حصلت على المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال بيرمنغهام الأسبوع الماضي. وستشارك الشابة المحجبة بمسابقة ملكة جمال بريطانيا وسترتدي البوركيني، أي لباس البحر الخاص بالمحجبات، بدلاً من البيكيني.