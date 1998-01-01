10 عبارات مهينة لمضيفات الطيران تجنبها

غرائب و عجائب

يشعر الكثير من المسافرين بالضيق وعدم الراحة خلال سفرهم لمسافات طويلة بالطائرة، لأنهم يظلون حبيسي مقعدهم لفترة طويلة، الأمر الذي يفقد الكثيرين صبرهم ليفرغوا غضبهم بطريقة أو بأخرى بوجه العاملات أو المضيفات على الطائرة.

تقوم وظيفة عمل المضيفات بشكل أساسي على تأمين الخدمة للمسافرين على متن الرحلة، وتعتبر هذه الخدمات أحد أهم الاشياء التي على أساسها يرغب المسافر بالسفر على متن هذه الخطوط مرة ثانية أم لا.

التكلم بلباقة مع المضيفات، لم يمنع استخدام بعض العبارات، التي قد لا يشعر بها المسافر، إلا أنها تثير غضب المضيفات.

ونشر موقع "سمارت ترافل" أكثر 10 عبارات تثرن غضب العاملين على متن الطائرة دون أن يشعر المسافر بأن هذه العبارات تثير غضب العاملين.

1- ستيوارديس: يعتبر هذا المصطلح الإنجليزي قديم وغريب، لذا يجب التوقف عن استخدامه، وبخاصة عندما تكون على متن خطوط طيران أجنبية.

2- ابتسمي: عدم الطلب من المضيفات على الطائرة الابتسام بطريقة فجة، فلا تعرف ما الذي واجهه هؤلاء الأشخاص خلال يومهم، بالإضافة لأنها تعتبر كلمة غير لائقة للأشخاص العاديين في حال لاتربطك بهم علاقة صداقة جيدة.

3- لقد سمحوا لي في آخر رحلة: الطلب من المضيفة الجلوس في آخر الطائرة، فهذا عمل الموظف بإجلاس كل مسافر حسب مقعده.

4- أحتاج الذهاب إلى الحمام قبل الإقلاع: طلب الذهاب للحمام قبل الإقلاع وخاصة بعد إضاءة الضوء المخصص بالتلتزام بالجلوس خلال مرحلة الإقلاع.

5- السؤال حول تأخر الإقلاع: المضيفات لسن الشخص المعني بهذا الأمر، ولكن دائما مايحاولون تهدئة المسافرين بأجوبة تريحهم.

6- ما أنواع المشروبات لديكم؟: عادة ما تخبر المضيفات المسافرين بأسماء المشروبات المتاحة، فلا يجب طلب مشروب لم يذكره الموظف الأمر الذي يؤدي لتأخير عمله عن باقي المسافرين.

7- احضر لي: الطلب بشكل فظ.

8-هل يمكنك مساعدتي في رفع حقيبتي؟: إذا قررت عدم شحن حقيبتك واصطحابها معك على متن الطائرة، فعليك التأكد أنك تستطيع رفعها بنفسك، لأن وضع حقائبك في الخزانة العلوية ليس من وظائف المضيفة.

9-هل يمكنك مراقبة أطفالي؟: مضيفات الطائرة لسن جليسات أطفال، وظيفتهن هي الحفاظ على أمن الركاب.

10- سأضع الهاتف على وضع الطيران خلال دقيقة.