علاقة غرامية جمعتها بشقيقها... والنتيجة ضحية ثالثة!

غرائب و عجائب

اجتاح خبر مفاده أن امرأة على علاقة غرامية بشقيقها منذ 5 سنوات مواقع الأخبار العالمية.

وفي التفاصيل، فقد اعترفت السيدة الأميركية بولين مارتن البالغة من العمر 33 عاماً للشرطة في ولاية فلوريدا، أنها على علاقة بشقيقها وأنها أنجبت منه طفلاً يعاني من مشاكل صحية.

وقد نقل رجال الشرطة الطفل إلى المكان اللازم للاعتناء بصحته وإجراء الفحوص اللازمة له على أن يتم التأكد من صلة القرابة بين بولين ووالد الطفل.

نُشير إلى أن الشرطة ألقت القبض على والدة الطفل في مكان عملها أيّ في مطعم للوجبات السريعة.

والجدير ذكره، أن مارتن أنهت علاقتها بشقيقها لأنها كانت خاطئة على حدّ قولها، وتمّ إلقاء القبض عليها وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة الزنا بين الأشقاء، لكنها دفعت مبلغ 3000 دولار كفالة وخرجت في اليوم التالي.