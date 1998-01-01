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بعد جراحة في القلب.. شوارزنيجر يقول "أنا عدت"

الأحد 01 أبريل 2018 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد جراحة في القلب.. شوارزنيجر يقول "أنا عدت"



عالم الفن

قال متحدث باسم بطل أفلام الحركة والإثارة أرنولد شوارزنيجر الجمعة إن حاكم كاليفورنيا السابق خضع لجراحة في القلب لتغيير صمام تم استبداله قبل 20 عاما وإنه قال بعد الإفاقة “أنا عدت”.

وقال المتحدث دانيال كيتشل في بيان نشره على تويتر إن الصمام الرئوي الأصلي الذي استبدله شوارزنيجر في 1997 تجاوز عمره الافتراضي وإنه قرر استبداله بالقسطرة.

وذكر البيان أن شوارزنيجر يتعافى وحالته مستقرة في مستشفى سيدارز-سيناي بلوس انجليس.

وقال كيتشل إن شوارزنيجر (70 عاما) “في وعيه وكانت كلماته الأولى بالفعل أنا عدت”.

واشتهرت شخصية شوارزنيجر بعبارة “سأعود” في دوره البارز في فيلم (ذا تيرميناتور) عام 1984.

#شوارزنيجر

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