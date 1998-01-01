فضيحة تهز العائلة المالكة في بريطانيا والتهمة اغتصاب قاصر!

وكالات / سما /

قال مصدر قضائي مساء الجمعة إن ديفيد ماثيوز والد زوج بيبا ميدلتون، شقيقة كيت زوجة الأمير البريطاني وليام، يخضع للتحقيق الرسمي في فرنسا بسبب الاشتباه بارتكابه جريمة اغتصاب لقاصر.

وديفيد ماثيوز هو والد جيمس زوج بيبا ميدلتون. وقال المصدر إن ديفيد اعتقل يوم الثلاثاء من وحدة حماية القصر وخضع لتحقيق رسمي بسبب الاشتباه باغتصاب قاصر تحت ولايته في تأكيد لتقرير بثه راديو أوروبا1.

وأضاف المصدر أن ممثلي الادعاء في باريس أصدروا أمرا باعتقال ماثيوز خلال زيارة لفرنسا لكنهم أفرجوا عنه ووضعوه تحت الرقابة القضائية دون أن يفصح عن موعد إطلاق سراحه.

وقال المصدر إن جريمة الاغتصاب محل التحقيق وقعت بين عامي 1998 و1999. وذكر راديو أوروبا1 أن شكوى قدمت للسلطات في 2017.

ولم يتسن لرويترز الوصول لماثيوز أو أي من المتحدثين باسمه أو محاميه للتعليق.

وتزوجت بيبا ميدلتون بجيمس ماثيوز في مايو أيار الماضي في حفل زفاف أقيم بحضور الأميرين وليام وهاري حفيدي الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.