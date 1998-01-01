وزارة التعليم: تنظيم 400 فعالية حول يوم الأرض في مختلف المدارس

غزة / سما /

أحيت وزارة التربية والتعليم العالي يوم الأرض وذلك من خلال إقامة ما يقارب من 400 فعالية في مختلف المدارس بقطاع غزة حيث شملت معارض ومهرجانات خطابية متنوعة ونشاطات كشفية ورياضية.

وبدأت الفعاليات خلال كلمة ألقاها وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت موجهة للطلبة والطواقم التعليمية والمجتمع الفلسطيني حيث تم بث الكلمة عبر إذاعة صوت التعليم ونقلها بشكل متزامن عبر الإذاعة الصباحية المدرسية في جميع المدارس.

وقال ثابت:" يوم الأرض من الأيام النضالية البارزة وانعطافة تاريخيه ويتزامن مع مسيرة العودة الكبرى التي تهدف إلى التأكيد على أن الشعب الفلسطيني حي وسيبقى يقاوم كل المؤامرات التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف:" صُنّاع النكبة لن يتمكنوا من كسر إرادة الشعب الفلسطيني وطمس الهوية، كما أن الغد المشرق يبدأ من الإصرار على مواصلة السير على طريق الحرية والكرامة وطريق المقاومة والتحرير، ووجه ثابت كلمته للطلبة وقال:" أنتم قادة المستقبل وأنتم بإذن الله تعالى جيش التحرير وصناع الفتح المبين.

وفي السياق أقامت اللجنة الاجتماعية بالوزارة مسير كشفي للموظفين على شاطيء بحر غزة وصولاً لمقر الوزارة ورفع العاملون فيه شعارات تؤكد على التمسك بالعودة والثوابت الوطنية الفلسطينية.

ومن الفعاليات المدرسية التي تم تنظيمها معارض مدرسية شملت تطريز وتدشين مجسمات ورسومات حول فلسطين والقدس والمدن المهجرة، إضافة إلى إقامة مهرجانات خطابية تحدث فيها الطلبة حول فلسطين والتمسك بالثوابت بعدة لغات عالمية ، كما وظفت المدارس العروض الكشفية والرياضية المتنوعة داخل المدارس وخارجها.

وشارك في الفعاليات المدرسية طواقم الوزارة والمديريات إضافة إلى شخصيات من وطنية وسياسية وشخصيات من المجتمع المحلي وأولياء الأمور.

كما شارك الطلبة والمعلمون في هاشتاق # أنا راجع ، و تم توظيف الإعلام الجديد وبث الصور والبوستات والفيديوهات الخاصة بالفعاليات المدرسية و التي تؤكد على التمسك بفلسطين وحق العودة .