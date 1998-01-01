جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة التعليم: تنظيم 400 فعالية حول يوم الأرض في مختلف المدارس

الأحد 01 أبريل 2018 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أحيت وزارة التربية والتعليم العالي يوم الأرض وذلك من خلال إقامة ما يقارب من 400 فعالية في مختلف المدارس بقطاع غزة حيث شملت معارض ومهرجانات خطابية متنوعة ونشاطات كشفية ورياضية.

وبدأت الفعاليات خلال كلمة ألقاها وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت موجهة للطلبة والطواقم التعليمية والمجتمع الفلسطيني حيث تم بث الكلمة عبر إذاعة صوت التعليم ونقلها بشكل متزامن عبر الإذاعة الصباحية المدرسية في جميع المدارس.

وقال ثابت:" يوم الأرض من الأيام النضالية البارزة  وانعطافة تاريخيه  ويتزامن مع مسيرة العودة الكبرى  التي تهدف إلى التأكيد على أن الشعب الفلسطيني حي وسيبقى يقاوم كل المؤامرات  التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف:" صُنّاع النكبة لن يتمكنوا من كسر إرادة الشعب الفلسطيني وطمس الهوية،  كما أن الغد المشرق يبدأ من الإصرار على مواصلة السير على طريق الحرية والكرامة وطريق المقاومة والتحرير، ووجه ثابت كلمته للطلبة وقال:" أنتم قادة المستقبل  وأنتم بإذن الله تعالى جيش التحرير وصناع الفتح المبين.

وفي السياق أقامت اللجنة الاجتماعية بالوزارة مسير كشفي للموظفين على شاطيء بحر غزة وصولاً لمقر الوزارة ورفع العاملون فيه شعارات  تؤكد على التمسك بالعودة والثوابت الوطنية الفلسطينية.

ومن الفعاليات المدرسية التي تم تنظيمها  معارض مدرسية شملت تطريز وتدشين مجسمات ورسومات حول فلسطين والقدس والمدن المهجرة، إضافة إلى إقامة مهرجانات خطابية تحدث فيها الطلبة حول فلسطين والتمسك بالثوابت بعدة لغات عالمية ، كما وظفت المدارس العروض الكشفية والرياضية المتنوعة داخل المدارس وخارجها.

وشارك في الفعاليات المدرسية طواقم الوزارة والمديريات إضافة إلى شخصيات من وطنية وسياسية وشخصيات من المجتمع المحلي وأولياء الأمور.

كما شارك الطلبة والمعلمون في هاشتاق # أنا راجع ، و تم توظيف  الإعلام الجديد وبث الصور والبوستات والفيديوهات الخاصة بالفعاليات المدرسية و التي تؤكد على التمسك بفلسطين وحق العودة .

#وزارة التعليم #يوم الأرض

أخبار ذات صلة

مجدلاني- ارشيف

فيديو.. مجدلاني: سنفرض سيطرتنا على قطاع غزة فوق الأرض وتحت الأرض

الحكومة

الحكومة تعكف على إعداد خطة لإنعاش الكهرباء في غزة وزيادة فعالية الوزارات

طقس : امطار غزيرة على مختلف المناطق تبدا الاربعاء

الطقس: جو شديد البرودة وأمطار شديدة على مختلف المناطق

حكومة الوفاق

أبو عمرو : وزراء مختلف الوزارات سيلتحقون بعملهم في غزة اليوم

مواجهات

إصابات في مختلف محافظات الوطن خلال قمع الاحتلال المسيرات الغاضبة والمنددة بقرار ترامب

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: ساعة السنوار العظيمة.. حماس أخرجت الآلاف وسجلت بارتياح إنجازا رائعا

يديعوت تكشف: ما علاقة الطائرة التي سقطت في لبنان اليوم بالشهيد احمد الجعبري ؟

الاحتلال يؤكد سحب جثماني شهيدين أمس جنوب شرق غزة

هآرتس: حماس نجحت في إعادة غزة إلى الخطاب الدولي وتشتيت انتباه الجيش الإسرائيلي

ترامب يبلغ مساعديه برغبته في انسحاب أمريكا من سوريا

الدلالات الاستراتيجية لمسيرة العودة الكبرى .. بقلم الكاتب والباحث : احمد عيسى

الجمعية العمومية لـ "بنك فلسطين" توافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 27 مليون دولار على المساهمين

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

ذا غارديان : " غزة ستشعل المنطقة "

القبة الحديدية

جيش الاحتلال ينشر "القبة الحديدية" استعدادا للتصعيد على جبهة غزة

أيزنكوت: نتأهب للحرب وسيكون الدمار منقطع النظير

اجتماع طارىء للجامعة العربية لبحث التصعيد في غزة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان في اول رد على مسيرة العودة : هل علينا ان نوزع الورود عليهم؟ ونتنياهو يشيد بحزم جنوده

الاتصالات الفلسطينية