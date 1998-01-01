الخليل: مستوطنون يغرقون مزارع العنب في بيت أمر بالمياه العادمة

الخليل / سما /

أغرق مستوطنون، اليوم الأحد، مزارع العنب شمال بيت أمر شمال محافظة الخليل بالمياه العادمة.

وأكد الناشط ضد الجدار والاستيطان يوسف أبو مارية ، أن مستوطني مستوطنة "غوش عصيون" أغرقوا أكثر من 40 دونما من أراضي بيت أمر، القريبة من المستوطنة بالمياه العادمة، بهدف إتلاف المحصول السنوي، وإلحاق الأضرار بالمزارعين، لإبعادهم عن أراضيهم، تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

وأشار أبو مارية إلى أن المزارعين يعانون من هذه الممارسات بشكل مستمر في هذا الوقت من العام، مبينا خسائر جسيمة تلحق بهم جراء إتلاف المزروعات بالمياه العادمة التي تلوثها وتقضي على الكثير من الأشجار، نتيجة الملوحة الزائدة، والملوثات المضرة بالصحة.

وناشد المزارعون الجهات المختصة من وزارة الزراعة، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتدخل السريع، ووضع حد لهذه الاعتداءات، التي لا يقدر أن يتحملها المزارع وحده.