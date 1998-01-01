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أسير من قلقيلية يدخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال

الأحد 01 أبريل 2018 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

دخل الأسير أنس مصطفى علان (26 عاما)، من بلدة جينصافوط شرق قلقيلية، اليوم الأحد، عامه الثالث عشر في سجون الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت علان من منزله نهاية شهر اذار من العام (2006) من منزله، وحكمت عليه حينها بأربعة مؤبدات.

وذكر ناصر  شقيق الأسير، أن شقيقه تنقل بين عدة معتقلات، بدءا من جلبوع، مرورا بنفحة، الى ان استقر به المطاف في معتقل "ريمون"،  تعرض خلالها  للعزل الانفرادي عدة مرات.

وأشار الى ان قوات الاحتلال منعت الزيارة عنه اكثر من مرة، خصوصا زيارة والديه المسنين، حيث كانت ترفض وتماطل في منحهما تصاريح زيارة، بحجة المنع الأمني.

#سجون الاحتلال

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