الوئام الخيرية ووزارة التنمية المجتمعية تتفقان على شراكة تنموية مجتمعية

غزة / سما /

نفذت جمعية الوئام الخيرية زيارة لوزارة التنمية الاجتماعية لتوطيد العلاقة مع الوزارة وتنفيذ أنشطة مشتركة لخدمة أبناء المجتمع الفلسطيني، وإحداث التكامل ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومي وتوحيد الجهود لتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور من قبل الوزارة وجمعية الوئام.

وكان في استقبال جمعية الوئام الدكتور "يوسف إبراهيم" وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وبحضور الدكتورة "سناء الخزندار" وكيل مساعد في الوزارة، والأستاذة "منى العجلة" مدير عام الأسرة والطفولة في الوزارة.

رحّب الدكتور يوسف ابراهيم في زيارة الوئام وشكرهم على دورهم المجتمعي والانساني التنموي وما يقومون به في خدمة الفقراء وشريحة الأيتام في قطاع غزة، وشدد على أهمية التكامل بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الوئام الخيرية لخدمة أكبر قدر من فئات المجتمع، وعدم ازدواجية الخدمة المقدمة لهم.