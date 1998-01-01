أسرى فلسطين: 550 حالة اعتقال خلال اذار بينهم 20 امرأة و 105 أطفال

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أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال صعدت خلال شهر اذار الماضي من حملات الاعتقال التعسفية ضد أبناء شعبنا بكافة شرائحه، حيث رصد المركز في تقريره الشهري حول الاعتقالات خلال شباط (550) حالة اعتقال، من بينهم (105) طفلاً قاصراً ، و(20) امرأة وفتاة .

وأوضح "الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز بأن التقرير رصد ( 23) حالة اعتقال من قطاع غزة (11) منهم لصيادين اعتقلوا خلال ممارسه عملهم مقابل شواطئ القطاع، اضافة الى اعتقال(4) مواطنين على حاجز بيت حانون "ايرز" ثلاثة منهم بعد استدعائهم للمقابلة من اجل الحصول على تصاريح للمرور لمرافقة مرضى، والرابع هو الموظف في شركة "جوال "رمزي ابوعنزة" (43) عام خلال توجهه من غزة إلى الضفة المحتلة للمشاركة في دورة تدريبية، فيما اعتقل الاخرين خلال تسللهم الى الداخل عبر الحدود الشرقية .

وأضاف" الأشقر" بأن قوات الاحتلال اعتقلت المسن "علي مصطفى الوحش" (92 عاماً)، أحد رجالات الإصلاح العشائري البارزين في الضفة الغربية، من منزله بمدينة بيت لحم، وكذلك المسن "إلياس حسين ربيع" (74 عامًا) من قرية بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

واعتقلت الصحفى " بكر عبد الحق" مراسل تلفزيون فلسطين في نابلس؛ أثناء مروره على معبر الكرامة وذلك بعد استلامه جائزة الشباب العربي المتميز في المجال الإعلامي في القاهرة.

اعتقال الأطفال

وبين "الأشقر" أن الاحتلال خلال أذار صعد من استهداف شريحتي النساء والأطفال القاصرين بالاعتقال، حيث بلغت حالات الاعتقال بين الأطفال (105) حالة، وفى سابقة خطيرة احتجز الاحتلال الطفل " ضرغام كرم مسودة" الذى لم يتجاوز عمره 3 سنوات فقط ، في البلدة القديمة بالخليل ونكلوا به تحت ذريعة حيازته "مفراك"، بينما اعتقل الطفلين الشقيقين "حاتم 8 سنوات، وأمير 10 سنوات "ابورميلة" بعد اقتحام منزلهم فى بيت حنينا شمال القدس ، ومن العيسوية بالقدس اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين الشقيقين "هيثم شادي عبيد" 11عاما وشقيقه الطفل "حسين " 13 عاما.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى " مصطفى صالح التميمي (16 عاما) ، من قرية دير نظام شمال غرب رام الله، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

اعتقال النساء

بينما تصاعدت حالات الاعتقال بين النساء خلال الشهر الماضي ووصلت الى (20) حالة، بينهن المحررة "رسيلة شماسنة"، والدة الشهيد محمد شماسنة وابنتيها (فاطمة وسارة) من بلدة قطنة شمال غربي القدس على مدخل نفق بلدة بدوK ولم يمضى على اطلاق سراحها سوى شهر .

فيما اعتقلت المسنة " فرحة عبد دعنا" 67 عاماً، من القدس القديمة ، والسيدة " صفاء سامي عطاطره" من جنين أثناء زيارة زوجها الأسير "ماجد نزار" بسجن النقب بذريعة محاولتها إدخال شريحة هاتف محمول لزوجها، فيما استدعت والدة رئيس مجلس الطلبة فى جامعة بير زيت الأسير" عمر كسواني" للتحقيق معها في المسكوبية .

كذلك اعتقلت السيدة "ابتسام عبيد" من قرية العيساوية وهى والدة الفتى الاسير " نايف وسيم عبيد" 15 عام، واستدعت زوجها للتحقيق معه. بينما اعتقلت الفتاة "مي بسام عسيلة" 14عاماً من مخيم شعفاط، بحجة حيازة سكين وزجاجة غاز.

ومن ساحات المسجد الاقصى اعتقلت الحاجة "أميرة أبوعيده" من قطاع غزة خلال تواجدها في المسجد الاقصى للصلاة، فيما اعتقل الطالبتين الجامعتين " فاطمة فادي جرار" (20عاما) من مدينة جنين وهى طالبة في جامعة القدس المفتوحة، والطالبة في كلية الإعلام بجامعة النجاح الوطنية "علا مرشود" (21 عامًا) من نابلس وذلك بعد استدعها للمقابلة في معسكر حواره .

القرارات الإدارية والمقاطعة

وأوضح "الأشقر" بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالي اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية خلال شباط (94) قرار إداري، منهم (32) قرارات إدارية لأسرى جدد للمرة الأولى، و(62) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، ومن بين من صدرت بحقهم قرارات ادارية الأسير المعزول و أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية "أيمن علي طبيش" (36 عاماً) من الخليل وذلك للمرة الخامسة على التوالي لمدة 4 شهور جديدة، والقيادي في حركة حماس الشيخ " شاكر حسن عماره " 55 عام، من بلدة أريحا ، وذلكلمدة 4 اشهر للمرة الثالثة، والقيادي في حركة حماس "نادر صوافطة "(43 عاما)، من مدينة طوباس، للمرة الرابعة على التوالي لمدة 4 شهور .

كما واصل الأسرى الاداريين البالغ عددهم حوالى (450) معتقلاً إدارياً خلال الشهر الماضي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، بكافة أشكالها رداً على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري بحق الاسرى ومخالفتها لكافة المعايير التي وضعها القانون الدولي لتقييد استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي، وفشلت جلستين للحوار مع ادارة السجون لإنهاء خطوة المقاطعة، بينما هددت الادارة الأسرى باستخدام القوة لإجبارهم على المثول أمام محاكم الاعتقال الاداري، وبحرمانهم من محاكم الاستئناف، ورد الاسرى بانهم سيصعدون خلال شهر ابريل الحالي حتى يتم إعادة النظر في قانون الاعتقال الاداري التعسفي.

اقتحامات وعقوبات

وكشف "الأشقر" بأن ادارة السجون واصلت خلال الشهر الماضي فرض عقوبات على الأسرى واقتحام السجون والتنكيل بالأسرى، حيث قلصت إدارة السجون الوجبات الرئيسية التي تقدم للأسيرات الفلسطينيات في سجن الشارون إضافة إلى الخضار حيث كن يحصلن على أربعة أنواع من الخضار يومياً، وحالياً يحصلن عليها كل ثلاثة أيام، كما أن الوجبات صغيرة جداً ولا تكفيهن.

فيما اعتدت الوحدات الخاصة بالضرب المبرح على الأسير "عماد جعيدي" (30 عاماً)، من سكان مدينة قلقيلية في سجن النقب أثناء نقله إلى عيادة السجن، الامر الذى تسبب في إحداث توتر داخل السجن بعد أن أقدم الأسرى على اغلاق الاقسام احتجاجاً على الاعتداء الذي تعرض له زميلهم .