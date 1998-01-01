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مقتل 5 جنود سعوديين على الحدود مع اليمن

الأحد 01 أبريل 2018 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 5 جنود سعوديين على الحدود مع اليمن



الرياض/وكالات/

أعلنت السعودية، أمس السبت، عن مقتل 5 جنود أثناء "أداء عملهم بالحد الجنوبي في منطقة جازان" الحدودية مع اليمن.

جاء ذلك بحسب تقارير متفرقة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن تقديم العزاء أو تشييع الجنود الخمسة.

وأشارت الوكالة أن جميعهم قتلوا "أثناء أداء عملهم بالحد الجنوبي في منطقة جازان"، دون مزيد من التفاصيل حول ظروف أو زمن مقتلهم.

وشيّعت السعودية الجمعة، جنديين اثنين قتلا على الحدود مع اليمن، وفق المصدر ذاته.

ومنذ 26 آذار/ مارس 2015، تقود الرياض تحالفًا عسكريًا تقول إنه لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "الحوثي" الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 أيلول/سبتمبر 2014.

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