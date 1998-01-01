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أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

الأحد 01 أبريل 2018 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى



القدس / سما /

اقتحم أكثر من 190 مستوطنًا منذ ساعات صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وبحراسة مشددة من الشرطة الاسرائيلية.

وهذا العدد المرتفع من المستوطنين الذي اقتحم المسجد الأقصى في ساعة واحدة فقط يتزامن مع توافد الاسرائيليين المتوقع على حائط البراق بمناسبة عيد الفصح في ظل ترتيبات اتخذتها الشرطة الاسرائيلية التي ستغلق طريق باب الاسباط أمام حركة السيارات وستمنع المواطنين من الوصول الى وادي حلوة وباب المغاربة جنوب المسجد الأقصى.

ويتوقع أن يستمر الاغلاق الذي تقوم به الشرطة الاسرائيلية سنويا وتسمح فيه للحافلات الاسرائيلية بالمرور فقط طيلة ساعات النهار من اليوم الأحد حتى ظهر يوم الخميس القادم عشية انتهاء عيد الفصح الاسرائيلي.

#المستوطنين #المسجد الأقصى

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