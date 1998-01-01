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"مسودة" بيان مجلس الأمن بشأن غزة الذي عرقلته أمريكا

الأحد 01 أبريل 2018 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مسودة" بيان مجلس الأمن بشأن غزة الذي عرقلته أمريكا



نيويورك / وكالات /

عرقلت الولايات المتحدة السبت صدور بيان عن مجلس الامن الدولي يدعو الى ضبط النفس وإجراء تحقيق مستقل في المواجهات التي دارت على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل الجمعة وسقط خلالها 16 قتيلا فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي، كما أفاد دبلوماسيون.

وبصفتها ممثلة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن تقدمت الكويت بمسودة بيان يدعو خصوصا الى "إجراء تحقيق مستقل وشفاف" في المواجهات التي دارت الجمعة واسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا واصابة 1400 آخرين بجروح اكثر من نصفهم بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي والغازات المسيرة للدموع، بحسب وزارة الصحة في غزة.

لكن مسودة البيان التي قدمتها الكويت الجمعة جوبهت السبت باعتراض من جانب الولايات المتحدة، وبما ان بيانات مجلس الامن تصدر بالاجماع فإن الاعتراض الاميركي وأد المبادرة الكويتية في مهدها، بحسب ما افاد دبلوماسيون.

واضافة الى مطالبتها باجراء تحقيق في مواجهات الجمعة فإن مسودة البيان التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس تدعو الى "احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين".

كذلك فإن أعضاء مجلس الأمن يدعون في مسودة البيان "جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد ويشددون على ضرورة تعزيز احتمالات عملية السلام في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادا إلى الحل القائم على دولتين والسلام العادل والدائم والشامل".

كما يعرب أعضاء مجلس الأمن في مسودة البيان عن "قلقهم البالغ إزاء الوضع على حدود غزة" ويجددون التأكيد على "الحق في الاحتجاج السلمي" ويعربون عن "أسفهم لفقد أرواح الفلسطينيين الأبرياء".

ويدعو أعضاء مجلس الأمن في مسودة البيان الى "احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين".

#مجلس الامن #غزة #بيان

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