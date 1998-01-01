اتصالات مصرية لاحتواء "التوتر" في الأراضي الفلسطينية

القاهرة / وكالات /

تجري مصر اتصالات دولية من أجل الضغط على إسرائيل، لإيقاف التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، بعد استشهاد 16 فلسطيني يوم أمس الجمعة في يوم الأرض والعودة.

وتجري مصر اتصالاتها الدبلوماسية مع السلطات الأميركية والإسرائيلية والفلسطينية، من أجل احتواء الموقف وعدم التصعيد، لحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وأفادت صحيفة "إيلاف" الإلكترونية السعودية، أن مصر تجري اتصالات بالتوازي مع حركتي فتح وحماس وفصائل فلسطينية أخرى، من أجل توحيد الموقف الفلسطيني، واستئناف عملية المصالحة الفلسطينية.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، إن القيادات الفلسطينية لم تكن على مستوى الحدث، مشيرًا إلى أن حركة حماس لم تظهر أية بادرة في اتجاه المصالحة، فلم تسلم الأمور إلى حكومة رامي الحمد الله، ولم تتخذ القيادة الفلسطينية أية خطوات مبشرة، ومنها رفع العقوبات عن قطاع غزة.

وأضاف لـ"إيلاف" أن الجميع لم يصل إلى حجم تضحيات الشعب الفلسطيني، ولم يتعاط مع تحركات الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هناك تحرك روسي نحو إحياء عملية السلام.

وتوقع ألا تنجح موسكو في هذا الأمر، لاسيما في ظل الرفض الإسرائيلي لأية أدوار دولية باستثناء الدور الأميركي.

ودعت روسيا القيادات الفلسطينية والإسرائيلية إلى عقد لقاء قمة على أراضيها، مشددة على ضرورة إطلاق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين.

وقال فلاديمير سافرونكوف، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي كرّست للتطورات في قطاع غزة أمس الجمعة: "نؤكد استعدادنا لتقديم حلبة روسية يعقد عليها اجتماع بين الزعيمين الفلسطيني والإسرائيلي".

وشدد سافرونكوف على ضرورة إجراء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول كافة مسائل الوضع النهائي، بما فيها قضية القدس، مشيرا إلى أن التسوية في الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى الأسس المعترف بها حسب القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأكد الدبلوماسي الروسي على قلق بلاده البالغ إزاء "الأحداث المأساوية في قطاع غزة والأنباء عن ارتفاع عدد القتلى والمصابين نتيجة إجراءات الجيش الإسرائيلي لضبط الاحتجاجات الفلسطينية، التي بدأت في 30 مارس في إطار حملة متواصلة أطلق عليها "مسيرة العودة الكبرى".

وأضاف أن روسيا تدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "التحلي بضبط النفس والامتناع عن الأعمال المؤدية إلى قتل المدنيين الأبرياء".