جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإعلام: إشادة نتنياهو بجنوده القتلة تشجيع على الإرهاب والقتل

الأحد 01 أبريل 2018 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام: إشادة نتنياهو بجنوده القتلة تشجيع على الإرهاب والقتل



رام الله / سما /

اعتبرت وزارة الإعلام إشادة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بجنوده القتلة الذين نفذوا، أول أمس مجزرة بحق أبناء شعبنا، دليلًا دامغًا أن الإرهاب الإسرائيلي يحظى برعاية رسمية.

وأكدت أن تفوهات نتنياهو: "كل الاحترام لجنودنا الذين يحمون حدودنا، ويمكّنوننا من الاحتفال بعيد الفصح بهدوء..." دعوة علنية للقتل بدم بارد، ودليل على المضي في سياسة التطهير العرقي والتطرف.

ورأت الوزارة في تشجيع نتنياهو للجنود القتلة، ورفض وزير جيشه أفيغدور ليبرمان التحقيق الدولي في استهداف المشاركين في مسيرات العودة، إثباتًا على حاجة شعبنا لتوفير الحماية الدولية من العدوان الإسرائيلي.

ودعت العالم الحر إلى عدم المرور على تفوهات نتنياهو، الذي يثبت مرة أخرى أنه المُحرض الأكبر على الإرهاب، والمدافع عن جنوده القتلة، في دولة تدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط!

#نتنياهو #الإعلام

أخبار ذات صلة

زوجة الشهيد مازن فقهاء

زوجة الشهيد مازن فقهاء: لن أحضر إعدام القتلة

فريدمان ونتنياهو - ارشيف

السلطة تطالب بوضع السفير الأمريكي لدى إسرائيل على لائحة الإرهاب

الرئيس عباس - ارشيف

استخبارات جيش الاحتلال: الرئيس عباس زعيم وعصره اتسم بمكافحة"الإرهاب والهدوء

القيادي في القسام احمد الغندور

أمريكا تُدرج قياديًا في القسام من قطاع غزة على قائمة "الإرهاب"

الشيخ وكحلون ومردخاي

حسين الشيخ ينفي ما تداوله الإعلام العبري حول قطع رواتب الموظفين بغزة

الإعلام تطلب من النيابة إغلاق ثماني إذاعات وخمس محطات تلفزيونية في الضفة

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: ساعة السنوار العظيمة.. حماس أخرجت الآلاف وسجلت بارتياح إنجازا رائعا

هآرتس: حماس نجحت في إعادة غزة إلى الخطاب الدولي وتشتيت انتباه الجيش الإسرائيلي

ترامب يبلغ مساعديه برغبته في انسحاب أمريكا من سوريا

الاضراب الشامل يعم محافظات الوطن حدادا على شهداء غزة

هزة إستراتيجية ...حسين حجازي

الدلالات الاستراتيجية لمسيرة العودة الكبرى .. بقلم الكاتب والباحث : احمد عيسى

الجمعية العمومية لـ "بنك فلسطين" توافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 27 مليون دولار على المساهمين

الأخبار الرئيسية

القبة الحديدية

جيش الاحتلال ينشر "القبة الحديدية" استعدادا للتصعيد على جبهة غزة

أيزنكوت: نتأهب للحرب وسيكون الدمار منقطع النظير

اجتماع طارىء للجامعة العربية لبحث التصعيد في غزة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان في اول رد على مسيرة العودة : هل علينا ان نوزع الورود عليهم؟ ونتنياهو يشيد بحزم جنوده

عباس- ارشيف

"القيادة الفلسطينية تبدي استعدادها لعقد لقاء قمة تفاوضية مع إسرائيل برعاية روسية"

الاتصالات الفلسطينية