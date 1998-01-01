ليبرمان يهدد حماس.. ويؤكد: هذا ما سنفعله مع المتظاهرين في المرة المقبلة

القدس المحتلة / سما /

هدد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، صباح الأحد، حركة حماس باستخدام القوة بشكل أكبر وأكثر حدة ضد المتظاهرين في المرة المقبلة.

وزعم ليبرمان في مقابلة مع الإذاعة العبرية، أن المسيرات كلفت حماس نحو 15 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يمكن من خلاله شراء كميات كبيرة من الأدوية التي يحتاجها سكان القطاع.

وادعى أن 90% ممن شاركوا في المسيرة الحدودية هم من عناصر حماس وعائلاتهم الذين يتلقون رواتبهم من الحركة، مشيرا إلى أن 40 ألف فلسطيني شاركوا في المسيرات على الحدود.

وشكك ليبرمان في أن يقدم الفلسطينيين على محاولة تجاوز الحدود مرةً أخرى بعد ما جرى يوم الجمعة، مضيفا "لن نتردد في استخدام كل الوسائل الموجودة في متناول أيدينا".

وأعرب عن استيائه من الأصوات الدولية والإسرائيلية الداخلية من اليسار وخاصةً حزب ميرتس بشأن المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في ما جرى على الحدود، مؤكدا أنه لن يتم فتح تحقيق ولن تتعاون إسرائيل مع أي لجنة دولية بهذا الشأن.