جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس الفنزويلي يُدين جرائم الاحتلال بحق قطاع غزة

الأحد 01 أبريل 2018 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الفنزويلي يُدين جرائم الاحتلال بحق قطاع غزة



وكالات / سما /

أدان رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو موروس، نيابة عن شعبه وحكومته أعمال العنف والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خلال الاحتفال بيوم الأرض في غزة، وراح ضحيتها 15 فلسطينياً، وجرح أكثر من 1400 آخرين.

وأكدت جمهورية فنزويلا على دعمها للقضية الفلسطينية، ومطالبتها العادلة لكيانها، والحفاظ على سيادتها، وأعربت عن تضامنها مع الشعب والحكومة الفلسطينية.

كما شددت على التزامها المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف على الأرض التي تعود إليهم تاريخياً، والنضال من أجل استقلالها الكامل، وسيادتها.

#فنزويلا #نيكولاس مادورو

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس

الحساينة: الرئيس محمود عباس سيتوجه قريبا إلى قطاع غزة

الرئيس عباس

الرئيس محمود عباس يعفي مواطني قطاع غزة من الرسوم والضرائب

حماس- ارشيف

حماس تطالب الرئيس عباس الغاء كافة الاجراءات العقابية ضد قطاع غزة

حكومة الوفاق تدعو لاجراءات فورية لتنفيذ مبادرة الرئيس باستعادة قطاع غزة

الرئيسعباس مع غالؤون

غالؤون: الرئيس عباس سيوقف كافة الدعم المالي عن قطاع غزة في القريب العاجل

392614C (1)

طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة دون اصابات

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: ساعة السنوار العظيمة.. حماس أخرجت الآلاف وسجلت بارتياح إنجازا رائعا

هآرتس: حماس نجحت في إعادة غزة إلى الخطاب الدولي وتشتيت انتباه الجيش الإسرائيلي

ترامب يبلغ مساعديه برغبته في انسحاب أمريكا من سوريا

الاضراب الشامل يعم محافظات الوطن حدادا على شهداء غزة

هزة إستراتيجية ...حسين حجازي

الدلالات الاستراتيجية لمسيرة العودة الكبرى .. بقلم الكاتب والباحث : احمد عيسى

الجمعية العمومية لـ "بنك فلسطين" توافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 27 مليون دولار على المساهمين

الأخبار الرئيسية

القبة الحديدية

جيش الاحتلال ينشر "القبة الحديدية" استعدادا للتصعيد على جبهة غزة

أيزنكوت: نتأهب للحرب وسيكون الدمار منقطع النظير

اجتماع طارىء للجامعة العربية لبحث التصعيد في غزة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان في اول رد على مسيرة العودة : هل علينا ان نوزع الورود عليهم؟ ونتنياهو يشيد بحزم جنوده

عباس- ارشيف

"القيادة الفلسطينية تبدي استعدادها لعقد لقاء قمة تفاوضية مع إسرائيل برعاية روسية"

الاتصالات الفلسطينية