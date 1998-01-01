الرئيس الفنزويلي يُدين جرائم الاحتلال بحق قطاع غزة

وكالات / سما /

أدان رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو موروس، نيابة عن شعبه وحكومته أعمال العنف والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خلال الاحتفال بيوم الأرض في غزة، وراح ضحيتها 15 فلسطينياً، وجرح أكثر من 1400 آخرين.

وأكدت جمهورية فنزويلا على دعمها للقضية الفلسطينية، ومطالبتها العادلة لكيانها، والحفاظ على سيادتها، وأعربت عن تضامنها مع الشعب والحكومة الفلسطينية.

كما شددت على التزامها المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف على الأرض التي تعود إليهم تاريخياً، والنضال من أجل استقلالها الكامل، وسيادتها.