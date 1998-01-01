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9 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

الأحد 01 أبريل 2018 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت إذاعة "صوت الاسرى"، أن تسعة أسرى من قطاع غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 1948 يدخلون اليوم أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من مدينة بيت لحم/ الأسير ربيع إبراهيم حسن داربيع والأسير جمال نمر خضر حمامرة المحكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقلان منذ عام 2004، وأمضيا 14 عاماً في السجون.

والأسير وليم سامح فارس الخطيب (40 عاماً) من مدينة رام الله المعتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن 32 عامًا، وأمضى 16 عامًا في السجون.

ومن جنين/ الأسير عصام محمد سليم زيود (32 عاماً) المعتقل عام 2004، ومحكوم بالسجن 25 عامًا، وأمضى 14 عاماً في السجون.

والأسير زهران عبد الرازق عبد الله زيدات (51 عاماً) من مدينة الخليل المعتقل منذ عام 2004، ومحكوم بالسجن 15 عامًا، وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير عبد الله يونس زعل الخروبي (27 عاماً) من الداخل المحتل المعتقل منذ عام 2009 ومحكوم بالسجن 11 عامًا، وأمضى تسعة أعوام في السجون.

ومن مدينة دير البلح وسط القطاع/ الأسيران الشقيقان سامي عابد محمود العمور (35 عاماً) المحكوم بالسجن 19 عامًا وحمادة عابد محمود العمور (31 عاماً) المحكوم بالسجن 12 عاماً وهما معتقلان منذ عام 2008، وأمضيا عشرة أعوام في السجون.

والأسير محمد حسن سعيد أبو غرابة المحكوم بالسجن 20 عاماً ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى عشرة أعوام في السجون.

#أسرى #سجون الاحتلال

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