البايرن يهين دورتموند في كلاسيكو الدوري الألماني

وكالات / سما /

سحق بايرن ميونخ ضيفه بروسيا دورتموند بسداسية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما بالجولة 28 من عمر الدوري الألماني “البوندزليجا”.

واستقبل بايرن ميونخ بروسيا دورتموند، وهو في حاجة للفوز من أجل الاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري الألماني بشكل رسمي قبل النهاية بعدة جولات.

ودخل بايرن ميونخ المباراة سريعاً بدون انتظار للبدايات، حيث افتتح التسجيل عن طريق هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء.

وألغى حكم اللقاء هدفاً لصالح بايرن ميونخ بعد الهدف الأول بدقائق، عن طريق الفرنسي فرانك ريبيري بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

واستمر بايرن ميونخ في الضغط حتى أضاف لاعبه الكولمبي جاميس رودريجيز الهدف الثاني عند الدقيقة الرابعة عشر من عمر الشوط الأول.

وبعدها بدقائق تحديداً عند الدقيقة 23 نجح توماس مولر في إضافة الهدف الثالث لصالح بايرن ميونخ لينهار بروسيا دورتموند تماماً في أول ثلث ساعة من عمر اللقاء.

واستولى بايرن ميونخ على مجريات المباراة تماماً وأكل لاعبيه الأخضر واليابس على ملعب الأليانز أرينا معقل العملاق البفاري.

وفي الدقيقة 44 أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لبايرن ميونخ قبل نهاية الشوط والأول بلحظات.

وأكمل بايرن ميونخ الخماسية قبل نهاية الشوط الأول، عندما نجح فرانك ريبيري في تسجيل هدفاً جميلاً بعد صناعة ممتازة من رودريجيز.

واستمر ضغط بايرن ميونخ في الشوط الثاني ولم يظهر دورتموند أبداً خلال اللقاء حتى نجح العملاق البفاري في اكمال السداسية عن طريق هدافه روبرت ليفاندوفسكي الذي نجح هو الآخر في إحراز ثلاثية “هاتريك” شخصي له.

وبهذا الفوز اقترب بايرن ميونخ من حسم لقب الدوري الألماني بشكل رسمي، ورفع رصيده من النقاط إلى 69 نقطة بعد مرور 28 جولة.

وبهذا الفوز يحتاج بايرن ميونخ إلى تحقيق انتصار واحد فقط من أجل اعلانه بطلاً رسمياً للدوري الألماني هذا الموسم 2017/2018.