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التجمع الفلسطيني المستقل يدين استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المتظاهرين

السبت 31 مارس 2018 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

 ادان التجمع الفلسطيني المستقل استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرات العودة الكبرى والمظاهرات السلمية لإحياء ذكرى يوم الأرض .

وقال رئيس التجمع الفلسطيني المستقل والخبير في القانون الدولي د.عبدالكريم شبير في بيان ، اليوم السبت ، إن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل وسقوط عدد كبير من الشهداء في تظاهرات سلمية، يعد مخالفاً لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، والتي كفلت حق التظاهر السلمي ويؤكد على انتهاك  جيش الاحتلال الصهيوني  لحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها المواثيق الدولية والشرعية الدولية وهى غير قابلة للتصرف. 

وأضاف د.شبير أن الشعب الفلسطيني أكد من هذه المظاهرات وإحياء يوم الأرض أنه متمسك بحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية وبالثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، رغم الظروف  السيئة التي يعانيها الشعب نتيجة الحروب والحصار الاسرائيلي المتواصل .

وطالب د.شبير الامم المتحدة وامينها العام بضرورة فتح تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين في كافة الأراضي الفلسطينية داعياً المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية، تحمل المسؤولية الدولية والاخلاقية لإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل .

ودعا د. عبدالكريم شبير جامعة الدول العربية والقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس بالتحرك الفوري والمباشر إلى الامم المتحدة وطلب الحماية الدولية والتوجه للقضاء الدولي لملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب كما تقدم بخالص التعازي الى اهالي الشهداء وشعبنا الفلسطيني سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء الابرار برحمته، والشفاء العاجل لجرحانا البواسل

#التجمع الفلسطيني #الاحتلال

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