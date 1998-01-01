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يديعوت تكشف: ما علاقة الطائرة التي سقطت في لبنان اليوم بالشهيد احمد الجعبري ؟

السبت 31 مارس 2018 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف: ما علاقة الطائرة التي سقطت في لبنان اليوم بالشهيد احمد الجعبري ؟



عكا للشؤون الإسرائيلية

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، أن طائرة الاستطلاع الإسرائيلية التي تحطمت اليوم في لبنان، شاركت في اغتيال قائد الذراع العسكري لحركة حماس أحمد الجعبري خلال الحرب الثانية على غزة 2012.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الطائرة من نوع "هرمز450" وهي طائرة كبيرة نسبياً تستخدم للهجوم وجمع المعلومات، وبمقدورها أن تحمل أربع صواريخ، وهي من أقدم طائرات الاستطلاع لدى سلاح الجو الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة العبرية، كانت الطائرة تقوم بمهمة جمع معلومات إستخباراتية في لبنان، وسقطت بسبب خلل فني.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن سلاح الجو الإسرائيلي قام بقصف الطائرة بعد سقوطها في الأراضي اللبنانية، خوفا من تسرب معلومات منها.

#طائرة #سقوط #الجعبري

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