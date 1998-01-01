اردوغان يندد ويتهم اسرائيل بتنفيذ هجوم "غير انساني" ضد الفلسطينيين

انقرة / وكالات /

ندد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم السبت، بشدة بالمواجهات التي قتل فيها 15 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي، واتهم اسرائيل بارتكاب "هجوم غير انساني".

وصرح اردوغان في كلمة متلفزة في اسطنبول "اندد بشدة بالادارة الاسرائيلية اثر هذا الهجوم غير الانساني".

واضاف اردوغان متوجها الى افراد حزبه "هل سمعتم الذين ينددون بعمليتنا في عفرين (شمال سوريا) يتفوهون بأدنى اعتراض حول المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل في غزة امس؟".

وكانت تركيا تعرضت لانتقادات من حلفائها الغربيين حول عمليتها العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها انقرة "ارهابية" في عفرين.

وتابع اردوغان "لقد سألت الرئيس (الاميركي دونالد) ترامب بالامس: (ألن تتدخلوا؟)" وذلك غداة اتصاله بنظيره الاميركي.

وقال ايضا "انه اكبر دليل على تواطؤ الذين يسلطون انظارهم علينا ولكن لا يقولون شيئا لاسرائيل التي تهاجم متظاهرين على اراضيهم في غزة بأسلحة ثقيلة".

وكان عشرات الاف الفلسطينيين خصوصا من النساء والاطفال توجهوا أمس الجمعة الى حدود قطاع غزة في اطار "مسيرة العودة الكبرى".