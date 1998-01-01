ليبرمان في اول رد على مسيرة العودة : هل علينا ان نوزع الورود عليهم؟ ونتنياهو يشيد بحزم جنوده

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان مساء اليوم السبت، في أول تعليق له على الاحداث الدامية التي شهدتها حدود قطاع غزة " لقد تصدى جنودنا بعزم ومهنية تماما كما توقعنا منهم .

واعرب ليبرمان عن تأييده للجنود بالكامل " لأنهم منحونا الثقة بأن نحتفل بعيد الفصح بأمان" .

كما انتقد الدعوات التي صدرت من قبل عواصم ومنظمات دولية عدة بشأن اجراء تحقيق في الاحداث التي شهدتها حدود غزة واسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا واصابة المئات "لا أفهم جوقة المنافقين الذين يريدون لجنة تحقيق .

وتابع قائلا :" هم يعتقدون أن (حماس) نظمت مهرجانا بالامس وان علينا ان نوزع عليهم الورود".

في سياق متصل قال رئيس الحكومة الاسرائيلية ، بنيامين نتنياهو، "ان إسرائيل تتصرف بحزم وقوة للدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها".

واضاف "كل الاحترام لجنودنا الذين يحرسون حدود البلاد ويسمحون للمواطنين الإسرائيليين بالاحتفال بعيدنا بهدوء".