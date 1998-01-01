رسميا.. الاحتلال يؤكد سحب جثماني شهيدين أمس جنوب شرق غزة

القدس المحتلة / سما /

أكدت القناة العبرية العاشرة، مساء اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي سحبت جثماني شهيدين من على السياج الفاصل شرق بلدة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

وأكدت القناة، أن جيش الاحتلال سحب أمس جثماني شهيدين من منطقة السياج الفاصل شرقي بلدة جحر الديك جنوب شرق غزة ويقول إنه يفحص إذا ما تم زرع عبوات مماثلة لـ"عبوة العلم" في المكان.

وكانت وسائل اعلام محلية أفادت صباح اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثماني الشهيدين مصعب السلول"22عام" ومحمد الربايعة "22عام" من شرق جحر الديك.