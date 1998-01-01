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الاتحاد الاوروبي يدعو الى تحقيق مستقل في قتل الفلسطينيين بغزة امس

السبت 31 مارس 2018 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاوروبي يدعو الى تحقيق مستقل في قتل الفلسطينيين بغزة امس



بروكسل/وكالات/

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني السبت الى تحقيق مستقل حول استخدام القوات الاسرائيلية لذخائر حية في مواجهات أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل.

وقالت موغيريني في بيان "الاتحاد الاوروبي يأسف لسقوط قتلى، وافكارنا مع أسر الضحايا" وذلك غداة المواجهات التي أوقعت مئات الجرحى.

وتابعت موغيريني "يجب ان يخضع استخدام ذخائر حية لتحقيق مستقل وشفاف"، مشيرة الى ان "حرية التعبير والتجمع حق اساسي لا بد من احترامه".

وتوجه عشرات الاف الفلسطينيين وخصوصا من النساء والاطفال الجمعة على طول الحدود بين قطاع غزة واسرائيل في اطار "مسيرة العودة الكبرى".

ومن المفترض ان يستمر هذا التحرك ستة اسابيع للمطالبة "بحق عودة" اللاجئين الفلسطينيين والتنديد بالحصار الصارم على القطاع. 

واقترب عدد من المتظاهرين لبضع مئات من الامتار من السياج الخاضع لحراسة مشددة والذي غالبا ما يشهد مواجهات دامية بين سكان القطاع والجنود الاسرائيليين، فرد هؤلاء باطلاق رصاص حي وباستخدام قنابل مسيلة للدموع.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع مقتل 16 فلسطينيا بايدي القوات الاسرائيلية واصابة اكثر من 1400 اخرين بجروح 758 منهم بالرصاص الحي بينما كانت الاصابات الاخرى ناجمة عن رصاص مطاط والغاز المسيل للدموع.

#اسرائيل #الاتحاد الاوروبي #قتل #الفلسطينيين

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