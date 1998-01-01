الصليب الاحمر يقرر الاستجابة لمطالب وزارة الصحة في غزة

غزة/سما/

قررت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، اليوم السبت، الاستجابة لمطالب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بتوفير الرعاية الطبية للجرحى.

وقالت سهير زقوت الناطقة باسم الصليب الاحمر في قطاع غزة "ما زالت اللجنة الدولية تتابع الأوضاع في قطاع غزة و تتواصل مع مقدمي الرعاية الطبية للجرحى".

وأضافت " فبعد استجابة الأمس بدعم وزارة الصحة الفلسطينة في غزة بمستلزمات طبية و جراحية عاجلة، استجابت اللجنة الدولية اليوم بتوريد أجهزة مساعدة على المشي منها 25 كرسي متحرك و 160 عصا مساعدة على المشي (عكاز) للكبار و 20 للاطفال و 55 من المشايات (ووكر)."