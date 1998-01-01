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حماس تأسف لإخفاق مجلس الأمن بإدانة جرائم الاحتلال بغزة

السبت 31 مارس 2018 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تأسف لإخفاق مجلس الأمن بإدانة جرائم الاحتلال بغزة



غزة/سما/

عبرت حركة ا "حماس" عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين العزل في قطاع غزة.

ودانت الحركة في تصريح صحفي، مساء اليوم السبت، المواقف الأمريكية التي أفشلت اتخاذ هذا القرار، معتبرة ذلك انحيازًا كاملاً للاحتلال وتشجيعًا لممارسة مزيد من العنف والإرهاب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.

ونبهت أن ذلك يُعد غطاءً أمريكيًا لارتكاب مزيد من الجرائم الإسرائيلية بحق المتظاهرين.

وأضافت أن هذا يتطلب بذل مزيد من الجهود ومن المستويات الفلسطينية والإقليمية والدولية كافة لفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته ومحاسبته، داعيةً إلى دعم حقوق شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته والعمل على إفشال كل السياسات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وكان مجلس الأمن الدولي فشل في إدانة اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة.

#حماس #احتلال #مجزرة

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