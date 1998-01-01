حزب ميرتس يطالب بفتح تحقيق مستقل في استشهاد وجرح فلسطينيين بمسيرة العودة

القدس/سما/

طالب حزب ميرتس , اسرائيل باجراء تحقيق في احداث يوم الجمعة على الحدود مع قطاع غزة والتي اسفرت عن استشهاد 16 فلسطينيا برصاص الاحتلال.

وقالت رئيسة الحزب تمار زندبرغ : "النتائج صعبة وتتطلب أدلة وتحقيق اسرائيلي مستقل، لمعرفة ما حدث هناك، ومن مصلحة اسرائيل ان تجري هذا التحقيق لمنع تدهور الاحداث".

واضافت في تصريح صحفي لها "على إسرائيل واجب التصرف بضبط النفس والالتزام بالقانون. إجراء فحص إسرائيلي حقيقي ومستقل ضروري لاستخلاص النتائج وتجنب المزيد من التصعيد وهذا هو الوقت المناسب لرفع الحصار عن غزة ومساعدة الناس بدلاً من دفع المنطقة إلى جولة عنيفة أخرى ".

بشار الى انه استشهد يوم امس الجمعة 16 فلسطينيا حينما اطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على مسيروة سلمية على الحدود مع قطاع غزة بمناسبة يوم الارض.