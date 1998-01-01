جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حزب ميرتس يطالب بفتح تحقيق مستقل في استشهاد وجرح فلسطينيين بمسيرة العودة

السبت 31 مارس 2018 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب ميرتس يطالب بفتح تحقيق مستقل في استشهاد وجرح فلسطينيين بمسيرة العودة



القدس/سما/

 طالب حزب ميرتس , اسرائيل باجراء تحقيق في احداث يوم الجمعة على الحدود مع قطاع غزة والتي اسفرت عن استشهاد 16 فلسطينيا برصاص الاحتلال.

وقالت رئيسة الحزب تمار زندبرغ : "النتائج صعبة وتتطلب أدلة وتحقيق اسرائيلي مستقل، لمعرفة ما حدث هناك، ومن مصلحة اسرائيل ان تجري هذا التحقيق لمنع تدهور الاحداث".

واضافت في تصريح صحفي لها "على إسرائيل واجب التصرف بضبط النفس والالتزام بالقانون. إجراء فحص إسرائيلي حقيقي ومستقل ضروري لاستخلاص النتائج وتجنب المزيد من التصعيد وهذا هو الوقت المناسب لرفع الحصار عن غزة ومساعدة الناس بدلاً من دفع المنطقة إلى جولة عنيفة أخرى ".

بشار الى انه استشهد يوم امس الجمعة 16 فلسطينيا حينما اطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على مسيروة سلمية على الحدود مع قطاع غزة بمناسبة يوم الارض.

 
#ميرتس #احتلال #العودة

أخبار ذات صلة

الصياد

الداخلية تطالب مصر بفتح تحقيق عاجل بقتل الصياد "زيدان"وحماس تستهجن قتله

جثامين الشهداء في ساحة الاقصى

صور و فيديو : استشهاد ثلاثة فلسطينيين ومقتل جنديين اسرائيليين باشتباك مسلح في باحات الأقصى

الرئيس عباس

الرئيس: مؤتمر فتح تكلل بالنجاح وقرارنا مستقل ولا احد يملي علينا شيئا

أهالي شهداء 2014 يتوجهون بمسيرة نحو اجتماع الفصائل في غزة

ترجيحات بفتح معبر رفح بداية الأسبوع المقبل

رمضان شلح وزياد النخالة

الجهاد: مصر وعدت بفتح معبر رفح خلال فترات متقاربة

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء بغزة وحماس ترد

جنود أمريكيون لقمع الفلسطينيين

﻿أين التقى ولي عهد السعودية بقائد المخابرات الإسرائيلية و لماذا ؟

سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان

الاضراب الشامل يعم محافظات الوطن حدادا على شهداء غزة

ترامب يبلغ مساعديه برغبته في انسحاب أمريكا من سوريا

هزة إستراتيجية ...حسين حجازي

الأخبار الرئيسية

عباس- ارشيف

"القيادة الفلسطينية تبدي استعدادها لعقد لقاء قمة تفاوضية مع إسرائيل برعاية روسية"

السنوار

واللا العبري: ساعة السنوار العظيمة.. حماس أخرجت الآلاف وسجلت بارتياح إنجازا رائعا

مسيرات العودة

أربكت حسابات الجيش والمخابرات ..كيف تناول الاعلام العبري مسيرات العودة في غزة ؟

ايزنكوت وقادة الجيش

ايزنكوت يزعم: سكان غزة يعيشون في جحيم حقيقي ولا يمكن تهديدهم .. إذن ما الحل؟

حدود غزة

امريكا تمنع مجلس الامن من إدانة إسرائيل لقمعها مسيرات العودة

الاتصالات الفلسطينية