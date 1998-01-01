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حرس الثورة الإيراني يندد بجريمة الاحتلال في غزة

السبت 31 مارس 2018 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
حرس الثورة الإيراني يندد بجريمة الاحتلال في غزة



غزة / سما /

نددت قوات حرس الثورة الاسلامية في ايران في بيان شديد اللهجة بالجريمة التي اقترفها الاحتلال في قتل الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة واعتبرت ان محاولات امريكا وحلفائها لتوفير الامن لإسرائيل القاتلة للاطفال مآلها الفشل.

وجاء في البيان ان الجريمة الجديدة للاحتلال العنصري في قتل واصابة اكثر من الف و 400 فلسطيني ممن شاركوا في مسيرة العودة في قطاع غزة، اظهرت بأن الاحتلال يخشى بشدة من تبلور انتفاضة جديدة ومن طاقات المقاومة الفلسطينية.

واعتبر الحرس الثوري ان الاسرة الدولية والحريصين الحقيقيين علي حقوق الانسان هم الان على محك تاريخي جديد داعيا الى اتخاذ اجراء عاجل وحاسم لادانة جريمة الاحتلال والعمل على اقرار حقوق الفلسطينيين مؤكدا ان الشعب الفلسطيني المظلوم والاعزل بحاجة اليوم الى اجراءات عملية لدعمه ووضع نهاية للجرائم والاحتلال الصهيوني لاراضيه.

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