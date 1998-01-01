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35 إصابة خطيرة..

القدرة: لا احصائية محددة لحالات بتر الأطراف

السبت 31 مارس 2018 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدرة: لا احصائية محددة لحالات بتر الأطراف



غزة / سما /

اعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د.أشرف القدرة، إنّه لا يوجد احصائية محددة لحالات بتر الاطراف بالإصابات التي وقعت أمس في يوم "الأرض والعودة".

وأضاف القدرة في تصريحٍ مقتضب اليوم السبت، أن أعدد حالات البتر بالأقدام لم تتحدد إلا بعد خروج جميع المصابين من غرف العمليات، مضيفاً "لدينا 35 اصابة خطيرة في مواجهات أمس".

وأوضح، أنّه منذ ساعات الفجر الاولى لجمعة العودة استخدم الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة بحق المزارعين و المدنيين العزل بدءاً من استهداف مدفعي مباشر للمزارعين.

وتابع، واصل الاحتلال إرهابه بانتهاج سياسة القنص المباشر بهدف القتل أو إحداث اعاقات في مواجهة سلمية جموع العوائل التي شاركت في مسيرة العودة مما رفع عدد الشهداء والمصابين بشكل متسارع خلال بضع ساعات .

وأشار الى، أنّ الاحتلال لديه نية مبيته لارتكاب هذه الجريمة الوحشية التي اظهرتها نوعية الاصابات التي وصل بها الشهداء و الجرحى الى مستشفيات قطاع غزة.

وطالب القدرة بوقفة دولية جادة أمام هذه العنصرية الخطيرة الذي يجابه بها شعبنا الاعزل المطالب بحقوقه المشروعة و المنسجمة مع القرارات الدولية و القانون الدولي الانساني و اتفاقية جنيف الرابعة.

وكانت وسائل الإعلام نشرت عبر الصفحات الإخبارية، أنّ 100 حالة بتر للأطراف خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في يوم "الأرض والعودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

#غزة #تاصابات

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