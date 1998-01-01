واللا العبري: ساعة السنوار العظيمة.. حماس أخرجت الآلاف وسجلت بارتياح إنجازا رائعا

عكا للشؤون الإسرائيلية

كتب آفي ساخاروف - والا العبري : -على الرغم من الحصيلة الدموية للمواجهات على السياج في قطاع غزة، قطعت حماس قسيمة جميلة وأظهرت قدرة قيادية مختلفة عن قادة فتح تلك التي في رام الله. استعداداً لاحتفالات يوم النكبة في شهر مايو، تأمل حركة حماس في إخراج آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع، في الضفة الغربية أيضًا.

في نهاية "يوم المعركة" في غزة، *يمكن لحماس أن تسجل بارتياح إنجازا رائعا: جاء عشرات الآلاف من سكان غزة للمشاركة في "مسيرة العودة" وشاركوا في واحدة من أكبر الاحتجاجات الشعبية التي شوهدت على مدى العقد الماضي في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

صحيح أن حماس كانت تأمل في أن يكون مئات الآلاف، وربما مليونًا، كما قال لي أحد زملائي في قطاع غزة: "توقعنا عددا أقل بكثير وفوجئنا بعشرات الآلاف الذين كانوا هناك. والجميع يفهم أن هذا العدد من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير في يوم النكبة ".

والواقع أن قيادة حماس، التي زارت مختلف النقاط أمس، لم تشهد منذ فترة طويلة هذه النشوة. كلهم كانوا هناك، لكن مثل هذه الصور الفوتوغرافية لا يمكن العثور عليها كل يوم: إسماعيل رضوان، خليل الحية، إسماعيل هنية وبالطبع يحيى السنوار. قام زعيم حماس غير المختلف عليه في غزة بجولة في مختلف النقاط وعندما وصل إلى منطقة جباليا، حيث ينتظره عشرات الآلاف بالقرب من منطقة الحدود، بدأ يتحدث في ما بدا أنه تحرك غير مخطط له.

السنوار ليس من هؤلاء السياسيين العاديين في حماس. إنه لا يلقى الكثير من الخطب، وفي الأسابيع القليلة الماضية لم يظهر كثيراً امام الجمهور. هذه المرة لم يكبح نفسه وأرسل رسالة تحذيرية إلى دولة إسرائيل: غزة لن تتضور جوعًا ، حتى لو كان الثمن التصعيد. وأكد أنه وصل إلى مكان الحدث مع زوجته وأولاده وليس "كما يقولون إن قادة حماس يرسلون المتظاهرين ويختبئون في الأنفاق". وهذه هي النقطة المهمة أمس بالنسبة لحماس - لقد نجحت المنظمة حيث فشلت السلطة الفلسطينية.*

نجحت حماس في إثارة القضية الفلسطينية على الأجندة العالمية، تمكنت حماس، التي طالما تبنت خيار "المقاومة" المسلحة، من إخراج واحدة من أكبر الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها المناطق منذ بداية الانتفاضة الثانية، قبل نحو 18 عاماً. وقد وقف قادتها ، على النقيض من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ، إلى جانب المتظاهرين وأظهروا نوعاً مختلفاً من القيادة غير التي يعرفها قادة فتح في الضفة الغربية.

حماس نجحت في إعادة القضية الفلسطينية إلى أجندة المجتمع الدولي، التي لم تعد مهتمة منذ زمن بعيد بالأحداث في الضفة الغربية أو قطاع غزة. الثمن: 16 قتيلا وأكثر من 1400 جريح. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، أصيب أكثر من 700 شخص بالذخيرة الحية. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام كلما اقتربت لأحداث 15 مايو في الشهر ونصف الشهر القادمة، وكذلك حجم المشاركين في الاحتجاج.

وقد أُعجب الفلسطينيون من غزة الذين التقوا بالمسؤولين البارزين من حماس أثناء زيارتهم إلى المنطقة الحدودية بأن حماس تنوي استثمار المزيد من الموارد استعدادًا ليوم النكبة في مايو. بالأمس حاولت قوات أمن حماس عدم السماح للمسلحين بالوصول إلى السياج - وليس من المؤكد على الإطلاق أن هذا سيكون قرار حماس خلال شهر ونصف الشهر.

بمعنى، قد لا يكون الحدث أكثر شمولاً من حيث حجم المشاركين فحسب، بل قد يكون أكثر عنفاً. وقد يمتد هذا النجاح إلى قطاعات أخرى - وخاصة في الضفة الغربية. في اليوم التالي، لنقل السفارة الأمريكية في القدس، والمقرر يوم 14 مايو، موكب العودة في غزة من جهة، وستوفر الخطوة الأمريكية بالتأكيد حافزًا كبيرًا للمتظاهرين في الضفة الغربية أيضًا.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اعلن عن "يوم حداد" في غزة والضفة الغربية في أعقاب أحداث أمس، وسيتم إغلاق جميع مؤسسات السلطة الفلسطينية والمؤسسات التجارية. أبو مازن يعرف أن هذا الاعلان قليل جدا ومتأخر جداً، والجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة يعرف من "يوفر السلع "، ومن والذي يحاول الاستيلاء على الحدث والركوب على أحداث الأمس.