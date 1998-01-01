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إسرائيل تتهم حماس بالاستفزاز بعد مسيرة "العودة الكبرى"

السبت 31 مارس 2018 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تتهم حماس بالاستفزاز بعد مسيرة "العودة الكبرى"



القدس المحتلة / سما /

اتهم مسؤولون إسرائيليون اليوم السبت حركة "حماس" بالاستفزاز المتعمد، خلال مسيرة "العودة الكبرى" على طول حدود غزة مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، رونين مانيلي للصحفيين اليوم السبت "ما شهدناه أمس كان عملا منظما للارهاب".

واسفرت عمليات اطلاق النار والقذائف بالقرب من حدود قطاع غزة عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين.

وقال مانيلي إن "جميع القتلى رجال تراوحت أعمارهم ما بين 18 و30 عاما.

وزعم قائلا :  "نعرف أن الغالبية العظمى منهم نشطاء إرهابيون".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إنه "قلق للغاية"، ودعا إلى اجراء تحقيق مستقل بشأن الوفيات، في أعقاب اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي أمس الجمعة في نيويورك.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إن حوالي 30 ألف فلسطيني شاركوا في المسيرة، والغالبية العظمى منهم نساء وأطفال.

وأضاف أن بضعة آلاف من المشاركين تقدموا نحو السياج الحدودي.

#إسرائيل #حماس #مسيرة العودة

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