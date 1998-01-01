جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القسام تعلن استشهاد خمسة من عناصرها خلال مسيرات العودة

السبت 31 مارس 2018 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تعلن استشهاد خمسة من عناصرها خلال مسيرات العودة



غزة / سما /

علنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) اليوم السبت، استشهاد 5 من عناصرها خلال مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى بقطاع غزة.

ونعت كتائب القسام في بيان صحافي مقتضب لها نشرته وسائل اعلام محلية ، الشهداء وهم جهاد فرينة ومحمد أبو عمرو وأحمد عودة وساري أبو عودة ومصعب السلول.

وكانت وزارة الصحة قد أعنت مساء أمس عن استشهاد 15 موطنًا وهم محمد كمال النجار "25 عامًا"، ووحيد نصر الله ابو سمور، وأمين أبو معمر ومحمد ابو عمرو، وأحمد ابراهيم عودة "16عامًا" وجهاد فرينه "33 عامًا" ومحمود سعدي رحمي و ابراهيم صلاح أبو شعر "22 عامًا" وعبد الفتاح بهجت عبد النبي "18 عامًا" وعبد القادر مرضي الحواجري " ٤٢ عامًا"، وساري وليد ابو عودة، وحمدان اسماعيل أبو عمشة و"جهاد زهير أبو جاموس 30 عامًا" وبادر فايق الصباغ" وناجي عبدالله أبو حجير".

#القسام #استشهاد #مسيرة العودة

أخبار ذات صلة

سرايا القدس تعلن عن استشهاد خمسة مجاهدين مفقودين في نفق خانيونس

مسيرات العودة

الحية : مسيرات العودة غدا سلمية و تهديدات الاحتلال لن تخيفنا

غرينبلات يهاجم مسيرات العودة ويعتبرها "عدائية"

نفق للمقاومة

استشهاد مقاوم من القسام بانهيار نفق في غزة

استشهاد أحد مقاومي القسام في انهيار نفق بغزة

مواجهات- ارشيف

فلسطين تشتعل ..اصابات بينها خطرة خلال مسيرات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقطاع

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء بغزة وحماس ترد

جنود أمريكيون لقمع الفلسطينيين

الرئيس يقرر اعتبار اليوم السبت يوم حداد وطني على أرواح الشهداء

﻿أين التقى ولي عهد السعودية بقائد المخابرات الإسرائيلية و لماذا ؟

نهائي: السيسي يحصل على 96.9% في الانتخابات الرئاسية

سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان

تطور دراماتيكي ..ترامب يبلغ مساعديه برغبته في انسحاب أمريكا من سوريا

الأخبار الرئيسية

السنوار

هآرتس: حماس نجحت في إعادة غزة إلى الخطاب الدولي وتشتيت انتباه الجيش الإسرائيلي

مسيرات العودة

أربكت حسابات الجيش والمخابرات ..كيف تناول الاعلام العبري مسيرات العودة في غزة ؟

ايزنكوت وقادة الجيش

ايزنكوت يزعم: سكان غزة يعيشون في جحيم حقيقي ولا يمكن تهديدهم .. إذن ما الحل؟

حدود غزة

امريكا تمنع مجلس الامن من إدانة إسرائيل لقمعها مسيرات العودة

تحطم طائرة

سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان

الاتصالات الفلسطينية