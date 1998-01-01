القسام تعلن استشهاد خمسة من عناصرها خلال مسيرات العودة

غزة / سما /

علنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) اليوم السبت، استشهاد 5 من عناصرها خلال مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى بقطاع غزة.

ونعت كتائب القسام في بيان صحافي مقتضب لها نشرته وسائل اعلام محلية ، الشهداء وهم جهاد فرينة ومحمد أبو عمرو وأحمد عودة وساري أبو عودة ومصعب السلول.

وكانت وزارة الصحة قد أعنت مساء أمس عن استشهاد 15 موطنًا وهم محمد كمال النجار "25 عامًا"، ووحيد نصر الله ابو سمور، وأمين أبو معمر ومحمد ابو عمرو، وأحمد ابراهيم عودة "16عامًا" وجهاد فرينه "33 عامًا" ومحمود سعدي رحمي و ابراهيم صلاح أبو شعر "22 عامًا" وعبد الفتاح بهجت عبد النبي "18 عامًا" وعبد القادر مرضي الحواجري " ٤٢ عامًا"، وساري وليد ابو عودة، وحمدان اسماعيل أبو عمشة و"جهاد زهير أبو جاموس 30 عامًا" وبادر فايق الصباغ" وناجي عبدالله أبو حجير".