وفد برلماني برئاسة د. بحر يؤدي واجب العزاء في شهداء مسيرة العودة

غزة / سما /

قدم وفد برلماني برئاسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني واجب العزاء بشهداء مسيرة العودة في مدينة غزة، وضم الوفد كل من النائب جمال نصار، والنائب محمد فرج الغول.

دعا د. بحر الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتشكيل محاكمة دولية لقيادة الاحتلال لاستخدامهم العنف ضد المدنيين الذين خرجوا في مسيرة العودة الكبرى بشكل سلمي.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية استخدام العنف المفرط تجاه مسيرة مدنية للمطالبة بحق العودة مما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء، وحيا جماهير شعبنا التي لبت النداء وخرجت على حدود القطاع لتؤكد تمسكها بحق العودة، واسقاطا لقرارات ترامب، ومخططات صفقة القرن.

وأكد على حق شعبنا باستخدام كافة الوسائل المتاحة لاسترداد أرضنا ونيل حقوقنا كافة وأهمها عودة اللاجئين الى قراهم ومدنهم التي هرجوا منها، مشددا أن هذا الحق لن يسقط بالتقادم ولا يحق بجماعة أو شخص التنازل عنه.

ولفت د. بحر إلى أن الشهداء هم على طریق النصر والتحریر ودماؤهم وقود انتفاضة الأقصى، مبینا أن شعبنا سیستمر على هذا الطریق ولن یخذل الشهداء والجرحى وكل من ضحى من أجل تحریر فلسطین، مؤكدا أن مسيرة العودة مستمرة حتى العودة والتحرير.