جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هآرتس: حماس نجحت في إعادة غزة إلى الخطاب الدولي وتشتيت انتباه الجيش الإسرائيلي

السبت 31 مارس 2018 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: حماس نجحت في إعادة غزة إلى الخطاب الدولي وتشتيت انتباه الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

قال المحلل والمراسل العسكري "عاموس هرئيل" لصحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، أن حركة حماس نجحت في إعادة غزة إلى الخطاب الدولي من جديد بعد الأحداث التي شهدتها الحدود يوم أمس الجمعة.

وأوضح هرئيل في مقال تحليلي له عبر موقع الصحيفة، أن حماس أوجدت طريقة فعالة للاحتكاك بالجيش الإسرائيلي على الحدود بدلا من استخدام الصواريخ والأنفاق، معتبرا أن الحركة نجحت في ذلك من خلال إعادة غزة للخطاب الدولي وتشتيت انتباه الجيش الإسرائيلي في وقت متفجر مثل عيد الفصح.

وأشار إلى أن الأحداث أمس أعادت قدرا من الاهتمام الدولي بغزة بعد شهور من عدم الاكتراث للوضع الإنساني هناك، لافتًا إلى مطالبات أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بتحقيق مستقل في ملابسات ما جرى على الحدود، وإدانات دولية مماثلة وعقد جلسة لمجلس الأمن.

وقال: "مع ذلك، فإن غزة لاقت اهتماما أقل في وسائل الإعلام الدولية في ظل القتل اليومي في سوريا والتوتر بين الولايات المتحدة وروسيا". مشيرا إلى مواقف الإدارة الأميركية المؤيدة لإسرائيل، والمخالف للإدارة السابقة التي كانت تدين في بعض الأحيان السلوك الإسرائيلي.

ولفت إلى أن دفن جهود المصالحة مؤخرا بسبب الخلافات بين فتح وحماس عجل ببحث حماس عن طرق أخرى للخروج من محنتها. مشيرا إلى أن الحركة تفكر الآن بالتجهيز لمسيرة النكبة في شهر أيار المقبل.

وأشار إلى أن هناك خشية إسرائيلية من تواصل الاضطرابات على حدود غزة، ما قد يتسبب بانتقالها للضفة وشرقي القدس.

#حماس #مسيرة العودة #غزة

أخبار ذات صلة

نفق - ارشيفية

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل نفق غزة "الاستراتيجي ".. ونتنياهو وليبرمان يتوعدان حماس

الجيش الإسرائيلي يعثر على نبع ماء حار خلال بحثه عن الأنفاق على حدود غزة

فقدان صياد إثر إغراق الجيش الإسرائيلي مركب صيد قبالة سواحل غزة

الجيش الإسرائيلي يزعم: ضبط طائرات تصوير وأجهزة اتصال قبل تهريبها لغزة

سرايا القدس - الجهاد الاسلامي

مفزاك لايف يكشف : الجهاد الإسلامي تنصت على الجيش الإسرائيلي قبل الاشتباك

الشاباك يعلن ضبط خلية من حماس بزعم محاولتها "إعادة بناء التنظيم" في رام الله

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء بغزة وحماس ترد

جنود أمريكيون لقمع الفلسطينيين

الرئيس يقرر اعتبار اليوم السبت يوم حداد وطني على أرواح الشهداء

﻿أين التقى ولي عهد السعودية بقائد المخابرات الإسرائيلية و لماذا ؟

نهائي: السيسي يحصل على 96.9% في الانتخابات الرئاسية

سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان

تطور دراماتيكي ..ترامب يبلغ مساعديه برغبته في انسحاب أمريكا من سوريا

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

أربكت حسابات الجيش والمخابرات ..كيف تناول الاعلام العبري مسيرات العودة في غزة ؟

ايزنكوت وقادة الجيش

ايزنكوت يزعم: سكان غزة يعيشون في جحيم حقيقي ولا يمكن تهديدهم .. إذن ما الحل؟

حدود غزة

امريكا تمنع مجلس الامن من إدانة إسرائيل لقمعها مسيرات العودة

تحطم طائرة

سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان

حدود غزة -ارشيفية

15 شهيدا و 1800 إصابة بمسيرات العودة في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية