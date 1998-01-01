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قوات الاحتلال تقمع مسيرة بمناسبة يوم الارض في كفر قدوم

السبت 31 مارس 2018 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان و التي انطلقت بدعوة من حركة فتح بماسبة الذكرى الثانية والاربعين ليوم الارض.

و افاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بعد دقائق من انطلاقها باستخدام الرصاص الحي والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط فيما اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الذين استخدموا الحجارة واحرقوا عشرات الاطارات المطاطية قرب مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.

وكانت المسيرة قد انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من ابناء البلدة وعدد من المتضامنين الاجانب، بينما ركزت خطيب الجمعة رياض الاشقر على اهمية الدفاع عن الارض من وجهتي النظر الدينية والوطنية مؤكدا حق شعبنا في المقاومة حتى تحريرها من الاحتلال بكل اشكاله.

#قوات الاحتلال #يوم الارض

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