تطور دراماتيكي ..ترامب يبلغ مساعديه برغبته في انسحاب أمريكا من سوريا

رويتزر -

قال مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية، يوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مستشاريه برغبته في انسحاب قوات الولايات المتحدة مبكرًا من سوريا وهو الموقف الذي قد يثير خلافات بينه وبين الكثير من كبار مسؤوليه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الخطة، قالا إنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الوطني اجتماعًا في بداية هذا الأسبوع لبحث الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.

فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين آخرين بالإدارة الأمريكية يوم الجمعة، أن ترامب أمر وزارة الخارجية بتجميد أكثر من 200 مليون دولار من الأموال المخصصة لجهود التعافي في سوريا مع قيام إدارته بإعادة تقييم دور واشنطن في الحرب الدائرة هناك منذ فترة طويلة.

وأضافت الصحيفة، أن ترامب دعا إلى تجميد هذه الأموال بعد قراءة تقرير إخباري أشار إلى أن واشنطن التزمت في الآونة الأخيرة بتقديم 200 مليون دولار إضافية لتحقيق الاستقرار في المناطق التي تم استعادتها من تنظيم الدولة.

ويأتي قرار تجميد هذه الأموال مع إعلان ترامب خلال كلمة في ريتشفيلد بولاية أوهايو يوم الخميس بأن الوقت حان كي تنسحب الولايات المتحدة من سوريا.

وقال ترامب يوم الخميس "سنخرج من سوريا قريبا جدا. سنعود إلى بلدنا الذي ننتمي إليه وحيث نريد أن نكون".

وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) أن تنظيم "الدولة الإسلامية" فقد نحو 98 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، وحذر مسؤولون عسكريون أمريكيون من أن التنظيم قد يستعيد المناطق المحررة بسرعة ما لم يتم تحقيق الاستقرار فيها.

وقال المسؤولون الأمريكيون المطلعون على اجتماع مجلس الأمن الوطني إنه "مازال من الضروري إقناع ترامب بذلك".