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صور.. جماهير غزة تبدأ بتشييع جثامين شهداء يوم الارض

السبت 31 مارس 2018 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. جماهير غزة تبدأ بتشييع جثامين شهداء يوم الارض



غزة / سما /

بدأت جماهير قطاع غزة، اليوم السبت، بتشييع شهداء يوم الأرض الى مثواهم الاخبر، في مواكب جنائزية شاركت فيها التنظيمات العسكرية.

وفي مدينة بيت حانون شمال القطاع شيعت الجماهير الفلسطينية الشهيد حمدان إسماعيل أبو عمشة حيث أدى عليه صلاة الجنازة بعد أن ألقت عليه عائلته نظرة الوداع الاخيرة قبل ان يوارى الثرى في مقبرة المدينة.

ومن المقرر ان يتم تشييع باقي الشهداء تباعا كل وفق منطقته حيث يشيع الشهيد ناجي أبو حجير في البريج من الجامع الكبير كما سيتم تشييع الشهيد عبد القادر الحواجري من مسجد شهداء النصيرات، والشهيد جهاد النجار من بني سهيلا، بالإضافة الى الشهيد إبراهيم ابو شعر من مسجد الفاروق .



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#غزة #تشييع #شهداء

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