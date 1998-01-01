إصابتان برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة

غزة / سما /

أصيب شابان، اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمعات للمواطنين على حدود قطاع غزة.

و أصيب شاب بجروح متوسطة شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، كما أُصيب آخر شرق بلدة خزاعة إلى الشرق من خانيونس جنوب القطاع.

و تم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وفتحت أن قوات الاحتلال النار تجاه تجمعات للمواطنين وأراضٍ زراعية في عدة مناطق حدودية من القطاع.

و توافد العشرات من المواطنين منذ الصباح إلى خيام العودة المنصوبة قرب الحدود استعدادا للمسيرة الكبرى التي ستقام في منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.