جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابتان برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة

السبت 31 مارس 2018 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة



غزة / سما /

 أصيب شابان، اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمعات للمواطنين على حدود قطاع غزة.

و أصيب شاب  بجروح متوسطة شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، كما أُصيب آخر شرق بلدة خزاعة إلى الشرق من خانيونس جنوب القطاع.

و تم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وفتحت أن قوات الاحتلال  النار تجاه تجمعات للمواطنين وأراضٍ زراعية في عدة مناطق حدودية من القطاع.

و توافد  العشرات من المواطنين  منذ الصباح إلى خيام العودة المنصوبة قرب الحدود استعدادا للمسيرة الكبرى التي ستقام في منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.

#إصابتان #حدود #غزة

أخبار ذات صلة

توتر - رفح

صور.. إصابتان و حالة من التوتر في رفح إثر مقتل شاب برصاص الأمن

صور : 3 إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال الاسرائيلي يأمر بتعزيز قواته على طول حدود قطاع غزة

حدود غزة -ارشيفية

عقب تهديدات البطش.. جيش الاحتلال يعزز و يحشد قواته على حدود قطاع غزة

قصف- ارشيف

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للقسام على حدود خان يونس جنوب قطاع غزة

السنوار

صور: السنوار يتفقد حدود قطاع غزة مـع مصر ويزور معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء بغزة وحماس ترد

صور: جيش الاحتلال يستخدم طائرات خاصة لقمع المتظاهرين في مسيرات غزة

غزة فوق الأرض وإسرائيل في الأنفاق.. ناصر اللحام

الرئيس يقرر اعتبار اليوم السبت يوم حداد وطني على أرواح الشهداء

دحلان: على ليبرمان و الإحتلال و أذنابه فهم الدلالات الواضحة قبل فوات الأوان

السنوار يدعو محاصري غزة الى إعادة حساباتهم والتقاط رسالة مسيرة العودة

﻿أين التقى ولي عهد السعودية بقائد المخابرات الإسرائيلية و لماذا ؟

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

أربكت حسابات الجيش والمخابرات ..كيف تناول الاعلام العبري مسيرات العودة في غزة ؟

ايزنكوت وقادة الجيش

ايزنكوت يزعم: سكان غزة يعيشون في جحيم حقيقي ولا يمكن تهديدهم .. إذن ما الحل؟

حدود غزة

امريكا تمنع مجلس الامن من إدانة إسرائيل لقمعها مسيرات العودة

تحطم طائرة

سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان

حدود غزة -ارشيفية

15 شهيدا و 1800 إصابة بمسيرات العودة في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية