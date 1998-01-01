جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يقرر ابقاء قواته على الحدود مع قطاع غزة

السبت 31 مارس 2018 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقرر ابقاء قواته على الحدود مع قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رونين منلي، إن أحداث الجمعة، على الحدود مع قطاع غزة، لم تنته، وإن القوات الإسرائيلية تستعد لذلك.وزعم منليس أن "مسيرات العودة الكبرى" بمناسبة يوم الأرض هي "نشاط إرهابي تقوده حركة حماس".

كما زعم أن استخدام الرصاص الحي كان دقيقا، وأنه تم توجيهه فقط باتجاه من يحاول المس بالسياج الحدودي.وكرر منليس تصريحات القائد العسكري لمنطقة الجنوب في الجيش الإسرائيلي، أيال زمير، والتي جاء فيها أنه "يوجد لدى الجيش معلومات تفيد أنه قد تحصل محاولات لتنفيذ علميات تحت غطاء المسيرات قرب السياج الحدودي".

وتوقع منليس أن تستمر محاولات الوصول إلى السياج الحدودي في الأيام القريبة.وبحسبه، فإن جيش الاحتلال يستعد لكافة الإمكانيات، وبضمن ذلك الاستعداد لوضع يتم فيه إطلاق صواريخ.

#جيش الاحتلال #قوات #غزة

أخبار ذات صلة

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال الاسرائيلي يأمر بتعزيز قواته على طول حدود قطاع غزة

حدود غزة -ارشيفية

عقب تهديدات البطش.. جيش الاحتلال يعزز و يحشد قواته على حدود قطاع غزة

القسام- ارشيف

الاحتلال يشتكي " كتائب القسام" على الحدود مع قطاع غزة.. والسبب؟

طلاب

صيدم يقرر إعادة 260 موظفا إلى عملهم في قطاع غزة

وزير التربية والتعليم- غزة

وزير التربية والتعليم يقرر إعادة 313 موظفاً إلى عملهم في قطاع غزة

مزهر : ابقاء المالكي والمذبوخ بمنصبهما تواطؤ على دم النايف ومحاولة لاخفاء الجريمة

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء بغزة وحماس ترد

جنرال إسرائيلي: نجاح حماس بارسال ايزنكوت لحدود غزة إنجاز كبير و اعتراف بسلاحها ليوم القيامة

صور: جيش الاحتلال يستخدم طائرات خاصة لقمع المتظاهرين في مسيرات غزة

غزة فوق الأرض وإسرائيل في الأنفاق.. ناصر اللحام

الرئيس يقرر اعتبار اليوم السبت يوم حداد وطني على أرواح الشهداء

دحلان: على ليبرمان و الإحتلال و أذنابه فهم الدلالات الواضحة قبل فوات الأوان

السنوار يدعو محاصري غزة الى إعادة حساباتهم والتقاط رسالة مسيرة العودة

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

أربكت حسابات الجيش والمخابرات ..كيف تناول الاعلام العبري مسيرات العودة في غزة ؟

ايزنكوت وقادة الجيش

ايزنكوت يزعم: سكان غزة يعيشون في جحيم حقيقي ولا يمكن تهديدهم .. إذن ما الحل؟

حدود غزة

امريكا تمنع مجلس الامن من إدانة إسرائيل لقمعها مسيرات العودة

تحطم طائرة

سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان

حدود غزة -ارشيفية

15 شهيدا و 1800 إصابة بمسيرات العودة في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية