جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحمد الله يحمل حكومة الاحتلال مسؤولية الاعتداء على شعبنا

السبت 31 مارس 2018 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحمد الله يحمل حكومة الاحتلال مسؤولية الاعتداء على شعبنا



رام الله / سما /

حمّل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، كونها تطلق العنان لقواتها لتمارس القتل، والاعتداء على المتظاهرين العزل.

وطالب الحمد الله عبر صفحته في موقع "الفيسبوك"، اليوم السبت، المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائم القتل التي ارتكبتها مع سبق الإصرار بحق أبناء شعبنا، واتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كذلك حل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال الحمد الله: "ننحني لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا خلال احياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الارض الخالد، ورووا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن".

وحيا جماهير شعبنا الصامد الذين جسدوا إرادة شعبنا على البقاء والصمود، وأبرقوا رسالة للاحتلال وللعالم أجمع، بأن شعبنا لن يرضى باستمرار احتلال وطنه ونهب أرضه، والاعتداء على مقدساته وارتكاب الجرائم بحقه.

#الحمد الله #الاحتلال

أخبار ذات صلة

الاسيران فارة وشديد - ارشيف

الجهاد الاسلامي يحمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية حياة الاسيرين فارة وشديد

د. رامي الحمدلله

الحمد الله يطالب حماس بتسليم مسؤولية كافة المؤسسات لحكومة الوفاق

حكومة الحمدلله

مصدر فلسطيني يكشف تفاصيل التعديل المرتقب في حكومة الحمد الله

تشريعي غزة

تشريعي غزة يهاجم حكومة الحمد الله بسبب الميزانية و يطالبها بالاستقالة

برهوم - ارشيف

حماس : تصريحات الحمد الله تعكس مستوى الشراكة مع الاحتلال في حصار غزة

الحمد الله:الاوضاع الامنية مرشحة للتدهور بعد اجراءات الاحتلال في الخليل

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء بغزة وحماس ترد

جنرال إسرائيلي: نجاح حماس بارسال ايزنكوت لحدود غزة إنجاز كبير و اعتراف بسلاحها ليوم القيامة

صور: جيش الاحتلال يستخدم طائرات خاصة لقمع المتظاهرين في مسيرات غزة

غزة فوق الأرض وإسرائيل في الأنفاق.. ناصر اللحام

الرئيس يقرر اعتبار اليوم السبت يوم حداد وطني على أرواح الشهداء

دحلان: على ليبرمان و الإحتلال و أذنابه فهم الدلالات الواضحة قبل فوات الأوان

السنوار يدعو محاصري غزة الى إعادة حساباتهم والتقاط رسالة مسيرة العودة

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

أربكت حسابات الجيش والمخابرات ..كيف تناول الاعلام العبري مسيرات العودة في غزة ؟

ايزنكوت وقادة الجيش

ايزنكوت يزعم: سكان غزة يعيشون في جحيم حقيقي ولا يمكن تهديدهم .. إذن ما الحل؟

حدود غزة

امريكا تمنع مجلس الامن من إدانة إسرائيل لقمعها مسيرات العودة

تحطم طائرة

سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان

حدود غزة -ارشيفية

15 شهيدا و 1800 إصابة بمسيرات العودة في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية