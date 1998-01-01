الحمد الله يحمل حكومة الاحتلال مسؤولية الاعتداء على شعبنا

رام الله / سما /

حمّل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، كونها تطلق العنان لقواتها لتمارس القتل، والاعتداء على المتظاهرين العزل.

وطالب الحمد الله عبر صفحته في موقع "الفيسبوك"، اليوم السبت، المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائم القتل التي ارتكبتها مع سبق الإصرار بحق أبناء شعبنا، واتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كذلك حل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال الحمد الله: "ننحني لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا خلال احياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الارض الخالد، ورووا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن".

وحيا جماهير شعبنا الصامد الذين جسدوا إرادة شعبنا على البقاء والصمود، وأبرقوا رسالة للاحتلال وللعالم أجمع، بأن شعبنا لن يرضى باستمرار احتلال وطنه ونهب أرضه، والاعتداء على مقدساته وارتكاب الجرائم بحقه.