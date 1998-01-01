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ذوي جرحي مسيرة العودة يستصرخون الرئيس السيسي فتح معبر رفح لعلاج اولادهم المصابين

السبت 31 مارس 2018 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



عبدالهادي مسلم / سما /

ناشد ذوي الجرحى والمصابين والذين أصيبوا اليوم في مسيرة العودة بمناسبة ذكرى يوم الأرض والذين  زاد عددهم عن ١٥٠٠ جريح ومصاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بفتح معبر رفح استتنائيا لعلاج اولادهم الجرحى في المستشفيات المصرية او  العربية  والصديقة

وقال ذوي الجرحى ان عدد كبير من اولادهم اصابتهم خطيرة ومعظمها في الأطراف العلوية من أجسامهم  نتيجة تعمد جنود الاحتلال قتلهم وأن التسبب باعاقتهم 

وأكدوا أن ما يزيد الوضع خطورة  ان المستشفيات في قطاع غزة تعاني  نقص شديد في  الإمكانيات ولا تستطيع استيعاب هذا العدد الكبير 

وتمنى ذوي الجرحى على الرئيس السيسي فتح المعبر وأن يسمح لاولادهم  بالسفر لتكملة علاجهم 

وتقدم ذوي الجرحى للرئيس السيسي بالتهنئة بمناسبة فوزه بالمرة الثانية في الانتخابات متمنين ان يكون فوزه داعما لاستقرار مصر العروبة ونهضتها وكذلك انفراجة للوضع في غزة و ان يكمل جهوده في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ورفع الحصار عن شعب غزة المكلوم 

ويذكر أن عدد الشهداء تجاوز ١٥ شهيدا وأكثر من ١٥٠٠ جريح ومصاب في مسيرة العودة السلمية  من قبل استهدافهم من جنود الاحتلال

#مسيرة العودة #معبر رفح

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