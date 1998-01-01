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الاضراب الشامل يعم محافظات الوطن حدادا على شهداء غزة

السبت 31 مارس 2018 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاضراب الشامل يعم محافظات الوطن حدادا على شهداء غزة



رام الله / سما /

عم الإضراب الشامل اليوم السبت، محافظات الوطن، حداد على أرواح شهداء قطاع غزة الذين ارتقوا امس بنيران الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرات يوم الارض.

وشمل الاضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف التي تعمل يوم السبت، التزاما بالحداد الوطني.

وكان 15 مواطنا استشهدوا أمس، وأصيب أكثر من 1416 آخرين بجروح مختلفة، برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم بمسيرات يوم الأرض، والتي انطلقت صوب المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.

وقرر الرئيس محمود عباس، عقب هذه المذبحة، اعتبار اليوم السبت، يوم حداد وطني على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال مسيرات يوم الارض امس دفاعا عن حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودفاعا عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية وعن حقهم في العودة إلى منازلهم وأرضهم التي هجروا منها.

كما قررت حكومة الوفاق الوطني تعطيل المدارس والجامعات وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية اليوم السبت، حدادا على ارواح الشهداء.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود عن قرار الحكومة تعطيل المدارس والجامعات وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية التي تعمل يوم السبت في كافة محافظات الوطن، التزاما بقرار الرئيس محمود عباس إعلان الحداد الوطني العام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا الجمعة خلال إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد.

كما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية، الإضراب الشامل في كافة محافظات الوطن اليوم السبت، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

#الاضراب #شهداء #غزة

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