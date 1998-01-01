حماس: شعبنا شيّع صفقة القرن إلى مثواها الأخير

غزة / سما /

أبرقت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالتحية لجماهير شعبنا الفلسطيني الذي أثبت من جديد قدرته على فرض حدود المعادلة وقواعد الصراع مع الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان، إن "شعبنا أوصل رسالة قوية لكل من يتعامى عن حقوقه الثابتة، وأكد من جديد أن قضيته ليست قضية جياع، وأن مأساته ليست مأساة إنسانية فحسب، ولكنها قضية سياسية بامتياز، تآمرت فيها قوى الغدر والعدوان لاقتلاع شعبنا من دياره وأرضه".

وشددت أن "شعبنا شيع صفقة القرن إلى مثواها الأخير والشعب هو الرقم الأصعب الذي لا يمكن تجاهله أو تجاوزه أو المرور على إرادته، وهو شعب يستحق الحرية والاستقلال على كامل ترابه الوطني".

وزفت "شهداء العودة الذين قدموا أرواحهم مهرًا للعودة ووقودًا للثورة الكبرى في أماكن الوجود الفلسطيني واللجوء في الضفة وفلسطينيي الشتات والـ48 وتقدمت الحركة بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل لكل الجرحى الأبطال الذين صنعوا بجراحاتهم جسرًا للعودة والانتصار".