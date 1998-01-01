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اردوغان وترامب يبحثان التصعيد الاسرائيلي الخطير على غزة

السبت 31 مارس 2018 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اردوغان وترامب يبحثان التصعيد الاسرائيلي الخطير على غزة



واشنطن / وكالات /

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية لوكالة الاناضول التركية  أن المكالمة جرت مساء اليوم الجمعة، حيت تبادل فيها الزعيمان وجهات النظر، حيال آخر المستجدات في سوريا والعراق، فضلا عن مسألة مكافحة الإرهاب.

وأكد أردوغان وترامب، عزمهما على زيادة التعاون والتنسيق بين الطرفين بشكل يتماشى مع روح التحالف الثنائي، وفق المصدر ذاته.كما تطرق الزعيمان، خلال المكالمة، إلى الأحداث التي شهدها قطاع غزة، في وقت سابق اليوم.

وتجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين العزل، صباح اليوم، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية، بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ"يوم الأرض".

#اردوغان #ترامب #غزة

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